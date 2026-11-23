میراث آریا: درباره خاستگاه جشن سده روایت‌های اسطوره‌ای و تاریخی متعددی وجود دارد. مشهورترین روایت در شاهنامه فردوسی به هوشنگ، پادشاه پیشدادی، بازمی‌گردد. بر اساس این روایت، هوشنگ هنگام شکار با پرتاب سنگ به سوی ماری، به‌طور اتفاقی دو سنگ را به یکدیگر برخورد می‌دهد و از برخورد آنها جرقه آتش پدیدار می‌شود. او پس از مشاهده این پدیده، شیوه افروختن آتش را درمی‌یابد و آن را موهبتی برای انسان معرفی می‌کند.

فردوسی در روایت خود، پیدایش آتش را به‌عنوان رویدادی بزرگ در تاریخ زندگی بشر بازگو می‌کند و از برگزاری جشنی به مناسبت این کشف سخن می‌گوید. در این روایت، سده با نام هوشنگ و کشف آتش پیوند خورده است. با این حال، روایت شاهنامه را باید در چارچوب اسطوره‌شناسی ایرانی بررسی کرد و نه به‌عنوان گزارشی مستند از تاریخ واقعی پیدایش آتش یا زمان شکل‌گیری جشن.

در منابع تاریخی و ادبی نیز درباره منشأ سده دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی روایت‌ها آن را به هوشنگ و برخی دیگر به جمشید، فریدون، کیومرث و اردشیر بابکان نسبت داده‌اند. این تفاوت روایت‌ها نشان‌دهنده جایگاه گسترده جشن در حافظه فرهنگی ایرانیان و تلاش نسل‌های مختلف برای پیوند دادن آن با شخصیت‌های برجسته اسطوره‌ای و تاریخی است.

چرا این جشن سده نامیده شده است؟

نام سده در منابع تاریخی با عدد صد و مفاهیم مرتبط با شمارش روزهای زمستان پیوند خورده است. بر اساس یکی از تفسیرهای شناخته‌شده، این جشن به فاصله ۵۰ روز و ۵۰ شب تا نوروز اشاره دارد و به همین دلیل، نشانه‌ای از نزدیک شدن به پایان زمستان و آغاز فصل بهار محسوب می‌شود.

در برخی روایت‌های تقویمی نیز سده با شمارش روزهای باقی‌مانده از آغاز زمستان و دوره‌های سرمای سال ارتباط پیدا می‌کند. با وجود تفاوت دیدگاه‌ها درباره ریشه نام این جشن، پیوند آن با چرخه سال و نزدیک شدن به نوروز از مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگی سده به شمار می‌رود.

جایگاه دهم بهمن‌ماه به‌عنوان زمان برگزاری این جشن در متون ادبی و تاریخی به‌خوبی تثبیت شده است. در آثار شاعران دوره غزنوی، سده در دهم بهمن‌ماه و به‌عنوان بشارت‌دهنده فرارسیدن نوروز در ۵۰ روز آینده معرفی شده است. در شعر فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی نیز سده با مفهوم نزدیک شدن به بهار و پایان روزهای سرد زمستان پیوند دارد.

آتش؛ محور اصلی آیین و گردهمایی مردم

آتش، مهم‌ترین عنصر نمادین و اجرایی جشن سده است. در آیین برگزاری این جشن، مردم با گردهم آمدن در فضای باز، هیزم و مواد سوختنی را فراهم می‌کنند و آتشی بزرگ می‌افروزند. اجتماع پیرامون آتش، خواندن سرودها و اشعار، شادی، رقص و نیایش از جمله جلوه‌های این مراسم در مناطق مختلف است.

آتش در این آیین نمادی از روشنایی، گرما و امید به پایان سرمای زمستان به شمار می‌رود. برپایی آتش بزرگ، علاوه بر جنبه نمادین، فرصتی برای حضور جمعی مردم و تقویت پیوندهای اجتماعی فراهم می‌کند. مشارکت افراد در آماده‌سازی هیزم و فراهم کردن مقدمات جشن نیز بخشی از سنت‌های جمعی این آیین است.

در میان زرتشتیان ایران، جشن سده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و با سنت‌های فرهنگی و آیینی این جامعه پیوند دارد. کرمان و یزد از جمله مناطقی هستند که برگزاری این جشن در آنها شناخته‌شده است. در این مناطق، مراسم با حضور خانواده‌ها، بزرگان جامعه و دیگر علاقه‌مندان به آیین‌های ایرانی برگزار می‌شود.

پیوند سده با کشاورزی و تقویم سنتی ایرانیان

جشن سده در طول زمان، علاوه بر جنبه‌های آیینی و نمادین، با زندگی کشاورزی و فعالیت‌های وابسته به طبیعت نیز پیوند خورده است. در تقویم سنتی کشاورزی، این جشن نشانه نزدیک شدن زمان آماده‌سازی زمین برای کشت بهاره بوده است. در برخی جوامع روستایی، پس از برگزاری سده، فعالیت‌هایی مانند کوددهی زمین‌های کشاورزی، هرس درختان و آماده‌سازی باغ‌ها برای فصل جدید آغاز می‌شود.

این ارتباط با کشاورزی نشان می‌دهد که سده تنها مراسمی برای افروختن آتش نیست، بلکه بخشی از نظام دانش بومی درباره فصل‌ها و زمان‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی نیز به شمار می‌رود. در برخی مناطق، پس از برگزاری جشن، مردم برای پاک‌سازی جوی‌ها و حوضچه‌های آب و ترمیم مسیرهای ارتباطی گرد هم می‌آیند. چنین فعالیت‌هایی بیانگر پیوند این آیین با مشارکت اجتماعی و همکاری جمعی است.

تنوع آیین‌های سده در مناطق مختلف ایران

سده در مناطق مختلف ایران با جلوه‌ها و شیوه‌های اجرایی متفاوتی برگزار شده است. در برخی شهرها و روستاها، برپایی آتش بزرگ در فضای باز و حضور گروهی مردم محور اصلی مراسم است. در میان زرتشتیان نیز این جشن با سنت‌های ویژه‌ای همراه است و عناصر مشترکی مانند گردهمایی، افروختن آتش، خواندن سرود و شعر و پذیرایی از حاضران در آن دیده می‌شود.

با وجود تفاوت‌های منطقه‌ای، عناصر مشترکی در شیوه برگزاری این جشن وجود دارد. مشارکت در آماده‌سازی مراسم، فراهم کردن هیزم، افروختن آتش و حضور خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی از ویژگی‌های اصلی آن است. در برخی مناطق، تهیه خوراک‌های سنتی و تقسیم خوراکی‌ها و میوه‌ها نیز بخشی از مراسم محسوب می‌شود.

انتقال سده از طریق روایت‌های شفاهی و سنت‌های خانوادگی

جشن سده از طریق روایت‌های شفاهی، داستان‌گویی و مشارکت نسل‌های مختلف در برگزاری مراسم به نسل‌های بعد منتقل شده است. آشنایی کودکان و نوجوانان با فلسفه جشن، روایت‌های مربوط به پیدایش آتش و شیوه‌های برگزاری آن، نقش مهمی در تداوم این میراث دارد.

در سال‌های اخیر، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، آثار پژوهشی، نشست‌های علمی و برنامه‌های فرهنگی نیز به معرفی و انتقال این سنت کمک کرده‌اند. حضور نسل جوان در مراسم و آشنایی آنان با پیشینه تاریخی و فرهنگی سده، از عوامل مؤثر در استمرار این آیین به شمار می‌رود.

ثبت جهانی؛ پاسداشت آیینی مشترک میان ایران و تاجیکستان

ثبت مشترک جشن سده در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت در سال ۲۰۲۳، نتیجه همکاری ایران و تاجیکستان برای معرفی و پاسداری از این آیین کهن بود. این ثبت نشان می‌دهد که سده، فراتر از یک جشن محلی یا وابسته به یک جامعه خاص، بخشی از میراث مشترک فرهنگی منطقه است و می‌تواند زمینه‌ای برای شناخت پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ملت‌ها فراهم کند.

اهمیت سده در میراث فرهنگی ایران تنها به قدمت تاریخی آن محدود نمی‌شود. این جشن مجموعه‌ای از باورها، روایت‌های اسطوره‌ای، دانش تقویمی، سنت‌های کشاورزی و شیوه‌های مشارکت اجتماعی را در خود جای داده است. پاسداری از آن نیز مستلزم حفظ شیوه‌های اصیل برگزاری، مستندسازی روایت‌های شفاهی، مشارکت جوامع محلی و انتقال دانش و تجربه این آیین به نسل‌های آینده است.

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