به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احسان جهانیان صبح دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ سومین جلسه شورای استانی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد استان بوشهر با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در گسترش مشارکت اجتماعی اظهار کرد: سمن‌ها با استفاده از ظرفیت داوطلبان و فعالان اجتماعی، سیاست‌های حاکمیتی را با رویکردی مردمی در زمینه جامعه به اجرا درمی‌آورند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر سازمان‌های مردم‌نهاد را حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و افزود: این تشکل‌ها زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا مطالبات شهروندان در حوزه‌های تخصصی با همراهی و همکاری مسئولان و افراد علاقه‌مند و داوطلب پیگیری و اجرایی شود.

جهانیان با تأکید بر ضرورت ثبت قانونی سازمان‌های مردم‌نهاد تصریح کرد: ثبت رسمی این تشکل‌ها ضمن به رسمیت شناختن فعالیت‌های آنها، زمینه مسئولیت‌پذیری و سامان‌دهی بهتر فعالیت‌هایشان را فراهم می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ادامه داد: وزارت کشور از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، فرایند بررسی درخواست‌ها، صدور مجوز، سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه را دنبال می‌کند و تسهیل این فرایندها از جمله وظایف دستگاه‌های مربوطه است.

در پایان سومین جلسه شورای استانی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، پس از بررسی اسناد و مدارک و جمع‌بندی دیدگاه‌های اعضا، با درخواست تأسیس ۲ سازمان مردم‌نهاد جدید در حوزه اجتماعی موافقت شد.

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