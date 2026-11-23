به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به جایگاه موسیقی نواحی در بازتاب هویت تاریخی و فرهنگی اقوام ایرانی اظهار کرد: موسیقی بومی هر منطقه بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی جامعه است که در قالب نغمه‌ها، سازها، آیین‌ها و روایت‌های مردمی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است، صیانت از این میراث ارزشمند، علاوه بر حمایت از هنرمندان و پیشکسوتان، مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب برای معرفی آن به نسل جوان و مخاطبان گسترده‌تر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: استان کرمان با برخورداری از گستره جغرافیایی، تنوع اقلیمی، آثار تاریخی شاخص، محوطه‌های فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی و روستایی، ظرفیت مناسبی برای میزبانی رویدادهای ملی با رویکرد گردشگری فرهنگی دارد، برگزاری اجراهای موسیقی در چنین فضاهایی می‌تواند پیوند میان هنر، تاریخ و گردشگری را تقویت کند و فرصتی برای آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان و گردشگران با داشته‌های فرهنگی استان باشد.

او در ادامه بیان کرد: یکی از رویکردهای مهم در بهره‌گیری از ظرفیت جشنواره‌های فرهنگی، گسترش رویدادها از فضاهای متعارف اجرایی به محوطه‌های تاریخی، باغ‌های ایرانی، روستاهای گردشگری و دیگر مقاصد فرهنگی است، اقدامی که ضمن ایجاد تنوع در تجربه مخاطبان، به معرفی ظرفیت‌های و رونق گردشگری مناطق مختلف کمک می‌کند.

محسن‌نژاد در پایان تاکید کرد: موسیقی نواحی ایران به‌عنوان بخشی از میراث ناملموس کشور، روایتگر تنوع فرهنگی، تاریخی و آیینی اقوام ایرانی است و هجدهمین دوره این جشنواره در کرمان تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری و گردشگری استان، زمینه معرفی گسترده‌تر این میراث زنده و تقویت ارتباط میان هنرمندان، مردم و گردشگران را فراهم کند.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از ۹ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ در شهر کرمان و ۱۰ شهرستان استان برگزار می‌شود و در این دوره ۲۵۰ هنرمند از استان‌های مختلف کشور در ۱۲ نقطه استان به اجرا برنامه می‌پردازند.

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