به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شکوهی امروز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی روز دوشنبه با افزایش پوشش ابر، در برخی نقاط ( غالبا بر روی دریا در نواحی جنوبی استان) وقوع بارش های پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد دور از انتظار نیست. همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و در مناطق مستعد مه صبحگاهی، پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

او گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی، از فردا افزایش ابر در برخی نقاط ( غالبا روی دریا در نواحی جنوبی) احتمال وقوع بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد متغیر از شب بتدریج جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و فردا در نواحی جنوبی بر روی دریا گاهی بیش از ۴۰ کیلومتردرساعت خواهد بود.

او تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در نواحی جنوبی از فردا گاهی بیش از ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

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