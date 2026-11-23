اسحاق ترکاشوند، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در یادداشتی نوشت: استان همدان با برخورداری از پیشینه تمدنی چند هزارساله، آثار ارزشمند تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گسترده در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری، یکی از مناطق مستعد کشور برای تبدیل میراث فرهنگی به پیشران توسعه اقتصادی است. با این حال، بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها همواره با چالش مهمی به نام محدودیت منابع مالی و اعتبارات دولتی مواجه بوده است؛ چالشی که در سال‌های اخیر، به‌واسطه محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های اجرایی، بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد.

واقعیت این است که اعتبارات تخصیصی دولت در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، متناسب با حجم نیازها و گستردگی مأموریت‌های این بخش نیست. مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی، ساماندهی محوطه‌های فرهنگی، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، توسعه تاسیسات و خدمات موردنیاز گردشگران و حمایت از زنجیره تولید صنایع دستی، نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که تأمین آن صرفاً از محل اعتبارات محدود دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست.

در چنین شرایطی، ضرورت دارد نگاه به شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای تغییر کند و ظرفیت‌های جدید اقتصادی و مالی کشور، به‌ویژه منابع حاصل از مالیات، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

از جمله راهکارهای قابل‌توجه در این زمینه، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها است؛ سازوکاری که به مؤدیان مالیاتی امکان می‌دهد در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی، محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی خود را در میان پروژه‌های اولویت‌دار و مورد تأیید انتخاب کنند.

این رویکرد می‌تواند زمینه مشارکت مستقیم‌تر فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و مودیان مالیاتی را در توسعه زیرساخت‌های عمومی فراهم کند و از ظرفیت مسئولیت‌پذیری اجتماعی بخش خصوصی برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار استان بهره بگیرد.

در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان همدان، پروژه‌های متعددی وجود دارد که می‌توانند در چارچوب این ظرفیت مورد توجه قرار گیرند؛ از جمله مرمت و احیای بناهای تاریخی، ساماندهی بافت‌ها و محوطه‌های ارزشمند تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان.

نگارنده معتقد است سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی و گردشگری، صرفا هزینه‌کرد برای حفظ آثار تاریخی نیست؛ بلکه نوعی سرمایه‌گذاری مولد برای ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی، افزایش ماندگاری

گردشگران، تقویت درآمد جوامع میزبان و توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان به شمار می‌رود. از سوی دیگر، همدان با برخورداری از ظرفیت‌هایی همچون محوطه جهانی هگمتانه، کاروانسراهای جهانی فرسفج و تاج‌آباد، غار جهانی علیصدر، آرامگاه‌ها و آثار تاریخی ارزشمند و جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی، نیازمند توسعه زیرساخت‌هایی است که بتوانند زمینه افزایش مدت اقامت گردشگران و ارتقای سهم گردشگری در اقتصاد استان را فراهم کنند. تحقق این هدف بدون تأمین منابع مالی پایدار و متناسب با نیازهای توسعه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.

نکته مهم آن است که نشان‌دار کردن مالیات‌ها نباید صرفا به‌عنوان یک ابزار تأمین مالی مقطعی تلقی شود؛ بلکه می‌توان آن را فرصتی برای ایجاد پیوند میان نظام مالیاتی، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه متوازن استان دانست. هنگامی که مؤدی مالیاتی مشاهده می‌کند بخشی از مالیات پرداختی او در مسیر مرمت یک بنای تاریخی، توسعه یک مجموعه گردشگری یا ایجاد زیرساختی عمومی هزینه می‌شود، احساس مشارکت و تعلق بیشتری نسبت به توسعه منطقه خود خواهد داشت.

البته بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم شناسایی دقیق پروژه‌های اولویت‌دار، تهیه طرح‌های توجیهی، برآورد هزینه‌ها، هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و همچنین اطلاع‌رسانی موثر به فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی است.

در این میان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان می‌تواند با احصای پروژه‌های دارای اولویت و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، نقش مؤثری در هدایت این منابع به سمت نیازهای واقعی استان ایفا کند.

در نهایت باید پذیرفت که با اتکا به اعتبارات محدود دولتی نمی‌توان پاسخگوی همه نیازهای گسترده حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری بود. ازاین‌رو استفاده از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند گامی موثر در جهت تنوع‌بخشی به منابع مالی، کاهش فشار بر بودجه عمومی و تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی باشد.

میراث‌فرهنگی همدان صرفا یادگار گذشته نیست؛ سرمایه‌ای برای آینده اقتصادی استان است. حفظ این سرمایه و تبدیل آن به فرصت‌های پایدار اشتغال و درآمد، نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان است؛ و نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند یکی از مسیرهای عملی تحقق این هدف باشد.

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