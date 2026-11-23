به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید کیال فرماندار سرایان به همراه امام جمعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آیسک، روز دوشنبه ۲ آذرماه در دیدار با سید احمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی این منطقه تأکید کرد.

فرماندار سرایان در این دیدار ضمن قدردانی از همکاری‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی در برگزاری رویدادهای گردشگری، توسعه صنایع‌دستی و حفاظت از میراث‌فرهنگی، خواستار تقویت اقدامات و برنامه‌های این حوزه در شهر آیسک و بخش‌های تابعه شهرستان سرایان شد.

او همچنین با اشاره به اهمیت محوطه‌های تاریخی کله‌کوب و دق جزیره، خواستار انجام کاوش‌های تکمیلی باستان‌شناسی در این محوطه‌ها شد و گفت: در صورت فراهم شدن شرایط تخصصی و انجام کاوش‌های تکمیلی، زمینه راه‌اندازی سایت‌موزه باستان‌شناسی در محوطه کله‌کوب فراهم خواهد شد و مجموعه مدیریت شهرستان آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

سید احمد برآبادی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی نیز با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان سرایان و بخش آیسک در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

او با اشاره به فرش خودرنگ آیسک به‌عنوان یکی از هنرهای منحصربه‌فرد و ارزشمند منطقه گفت: این دست‌بافته سنتی از جمله مواریث ناملموس استان است که احیا و معرفی آن باید در اولویت برنامه‌های حوزه صنایع‌دستی قرار گیرد.

برآبادی با اشاره به ظرفیت تسهیلات کم‌بهره دولتی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری افزود: بهره‌گیری هدفمند از این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای محلی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان‌ها باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین خواستار تعیین متولی و فعال‌سازی بازارچه صنایع‌دستی شهر آیسک شد و بیان کرد: این مجموعه بیش از دو سال است که احداث شده، اما به دلیل مشخص نبودن متولی، تاکنون بدون استفاده مانده است؛ از این رو شناسایی و جذب سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن ضروری است.

او در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های باستان‌شناختی بخش آیسک اظهار کرد: شواهد و بقایای سکونت در این منطقه، دوره‌های نوسنگی و پارینه‌سنگی را دربرمی‌گیرد و همین موضوع بر اهمیت پژوهش‌های باستان‌شناسی در این محدوده می‌افزاید.

برآبادی با اشاره به دو مرحله کاوش باستان‌شناسی دوره پارینه‌سنگی در خراسان جنوبی، شامل کاوش در غار خونیک شهرستان قائنات و پژوهش‌های انجام‌شده در دق جزیره طی سال گذشته، گفت: نتایج مطالعات دق جزیره، شواهدی از حضور انسان در جنوب خراسان و شرق کشور با قدمتی حدود ۲۰۰ هزار سال بیشتر از یافته‌های پیشین را مطرح کرده است.

او انجام آزمایش‌های علمی و تخصصی را از الزامات تکمیل پژوهش‌ها و معرفی ظرفیت‌های جهانی دق جزیره دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع اعتباری، تأمین هزینه این آزمایش‌ها از محل اعتبارات استانی با دشواری‌هایی همراه است؛ اما در صورت مساعدت فرماندار شهرستان به‌عنوان رئیس کمیته برنامه‌ریزی و تأمین بخشی از هزینه‌ها، امکان استفاده از ظرفیت‌ها و مشارکت دانشگاه‌های خارجی برای انجام این آزمایش‌ها فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در پایان بر آمادگی این اداره‌کل برای پیگیری اقدامات پژوهشی، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان سرایان تأکید کرد.

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