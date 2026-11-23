به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره ملی مردمی زعفران آبیز با حضور استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، مشاور وزیر کشور، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و جمعی از مدیران و مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی همراه بود.

این رویداد ملی به‌صورت مستقیم از شبکه خاوران صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی نیز پخش شد و جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی و گردشگری شهرستان زیرکوه را در سطح استان و کشور به نمایش گذاشت.

از دیگر جلوه‌های ارزشمند این جشنواره، حضور چندین دستگاه کمپر و گروه‌هایی از گردشگران خارج از شهرستان، از نقاط مختلف استان و سایر مناطق کشور بود که با حضور خود بر جذابیت و وجهه گردشگری این رویداد افزودند و فرصتی برای آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با ظرفیت‌های شهرستان زیرکوه فراهم کردند.

در حاشیه این جشنواره، نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان زیرکوه با برپایی چندین غرفه در رشته‌های مختلف، فرصتی ارزشمند برای معرفی هنر، خلاقیت و توانمندی هنرمندان و صنعتگران بومی فراهم کرد. آثار و تولیدات متنوع صنعتگران شهرستان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت و با استقبال مطلوب مردم و مسئولان مواجه شد.

برپایی این نمایشگاه علاوه بر حمایت از هنرمندان و فراهم کردن فرصت عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی، زمینه معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهرستان زیرکوه را نیز فراهم کرد؛ ظرفیتی ارزشمند که شامل آثار و بناهای تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، میراث کهن روستایی و فرهنگی و جلوه‌های منحصربه‌فرد گردشگری این شهرستان است.

رضایت‌مندی صنعتگران حاضر در نمایشگاه و استقبال بازدیدکنندگان، از دستاوردهای ارزشمند این حضور بود. هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی نیز ضمن قدردانی از فراهم شدن این فرصت و حمایت‌های مدیریت میراث‌فرهنگی شهرستان، بر اهمیت تداوم چنین برنامه‌هایی برای معرفی محصولات، توسعه بازار فروش و حضور مؤثرتر در رویدادهای ملی تأکید داشتند.

برگزاری این جشنواره و حضور فعال بخش‌های مختلف فرهنگی، هنری و گردشگری، بار دیگر ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان زیرکوه را در عرصه معرفی میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری، حمایت از صنایع‌دستی و رونق اقتصادی منطقه به نمایش گذاشت.

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