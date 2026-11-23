به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری این برنامه در امتداد شعار «صدای کودکان فراتر از مرزها» گفت: این کارگاه در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان‌ها و با توجه به جایگاه آن در ستاد ملی شهدای جنایت میناب، با محوریت روز جهانی کودک و ترویج ارزش‌های انسانی برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران، افزود: قصه‌گویی یکی از ظرفیت‌های مؤثر برای آموزش غیرمستقیم مفاهیم فرهنگی و انسانی به کودکان است و می‌تواند در کنار ایجاد فضایی شاد و خلاقانه، زمینه آشنایی آنان با مفاهیمی همچون صلح، محبت، دوستی، خانواده و مسئولیت‌پذیری را فراهم کند.

او با اشاره به انتخاب داستان «تیستو سبز انگشتی» برای این کارگاه اظهار کرد: این داستان با بهره‌گیری از زبان خیال و روایت، پیام‌هایی درباره قدرت عشق، مهربانی و توانایی انسان برای ایجاد تغییرات مثبت در جهان پیرامون منتقل می‌کند و فرصتی برای گفت‌وگو با کودکان درباره ارزش‌های بنیادین زندگی فراهم می‌کند.

دانش‌زاده ادامه داد: این کارگاه در دو گروه سنی ۳ تا ۵ سال و ۵ تا ۶ سال برگزار شد و کودکان با همراهی قصه و گفت‌وگو، ضمن آشنایی با مفاهیم انسانی، برداشت‌ها، احساسات و رؤیاهای خود را در قالب نقاشی به تصویر کشیدند.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران با تأکید بر نقش برنامه‌های فرهنگی در شکل‌گیری نگرش و رفتار نسل آینده بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت میراث‌فرهنگی در فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی کودکان، راهی مؤثر برای تقویت خلاقیت، پرورش تخیل و انتقال ارزش‌های فرهنگی و انسانی است و باید با برنامه‌های متنوع و متناسب با نیازهای کودکان دنبال شود.

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