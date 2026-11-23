به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین اهتزاز پرچم سبز آستان مقدس حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم (ع)، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی میرامینی امام جمعه، حمید دانش‌آموز فرماندار شهرستان پیشوا، مهندس شیرزاد یعقوبی شهردار و جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و خادمان آستان مقدس حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم (ع)، در میدان شهید اردستانی برگزار شد.

در این آیین، پرچم سبز بارگاه ملکوتی حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم (ع) به اهتزاز درآمد و حاضران با گرامیداشت مقام معنوی این امامزاده واجب‌التعظیم، ارادت و دلبستگی خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) ابراز کردند.

این مراسم همچنین فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های اهل‌بیت (ع) و پاسداشت جایگاه آستان مقدس حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم (ع) به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم مذهبی، فرهنگی و هویتی شهرستان پیشوا بود.

حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و خادمان حرم مطهر در این آیین، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم شهرستان پیشوا با فرهنگ اهل‌بیت (ع) و میراث معنوی این دیار را به نمایش گذاشت.

انتهای پیام/