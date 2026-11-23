به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره پاییزی روستای کُرُه شهرستان قاینات با همکاری دهیاری، شورای اسلامی روستا و بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر برگزار شد؛ رویدادی که با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستا و ایجاد فرصت برای عرضه محصولات و تولیدات محلی، زمینه حضور و مشارکت فعالان اقتصادی منطقه را فراهم کرد.

در حاشیه این جشنواره، بازارچه‌ای با حضور ۱۵ کسب‌وکار برپا شد و تولیدکنندگان و فعالان محلی، محصولات و فرآورده‌های خود را در معرض دید گردشگران و بازدیدکنندگان قرار دادند. این بازارچه فرصتی برای معرفی مستقیم تولیدات بومی، توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت‌های فرهنگی روستای کُرُه فراهم کرد.

اجرای موسیقی مقامی، برگزاری تور گشت‌وگذار در روستا، صرف چای آتشی و پذیرایی با صبحانه از دیگر برنامه‌های این رویداد پاییزی بود که با ایجاد فضایی صمیمی، تجربه متفاوتی از گردشگری روستایی را برای بازدیدکنندگان رقم زد.

برگزاری این جشنواره علاوه بر معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری روستا، بستری برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، بازاریابی محصولات محلی و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و گردشگران فراهم کرد.

جشنواره پاییزی کُرُه را می‌توان گامی در مسیر توسعه گردشگری محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی جوامع روستایی دانست؛ رویدادی که با تکیه بر مشارکت مردم بومی، زمینه معرفی داشته‌های روستا، رونق تولیدات محلی و تقویت اقتصاد گردشگری را فراهم می‌کند.

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