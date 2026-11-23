به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ به مناسبت روز ملی تفرشی‌دوزی، اظهار کرد: تفرشی‌دوزی یکی از جلوه‌های ارزشمند هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان مرکزی است که با بهره‌گیری از مهارت، ظرافت، خلاقیت و دانش نسل‌های هنرمند، جایگاه ویژه‌ای در هویت فرهنگی و هنری این منطقه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی هر سرزمین به شمار می‌روند و تفرشی‌دوزی نیز به‌عنوان یکی از هنرهای اصیل و شاخص شهرستان تفرش، روایتگر پیوند عمیق فرهنگ، هنر، طبیعت و زندگی مردمان این دیار است؛ هنری که حاصل سال‌ها تجربه، ذوق و مهارت هنرمندانی است که با دستان توانمند خود، نقوش و طرح‌هایی زیبا و ماندگار خلق کرده‌اند.

او با اشاره به اهمیت ثبت روز ملی تفرشی‌دوزی در تقویم رویدادهای فرهنگی کشور تصریح کرد: نام‌گذاری اول آذرماه به‌عنوان روز ملی تفرشی‌دوزی، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، پاسداشت میراث هنری گذشتگان و تقویت جایگاه این هنر در میان نسل جوان است.

محمودی در پایان ضمن تبریک روز ملی تفرشی‌دوزی به تمامی هنرمندان، صنعتگران، فعالان صنایع‌دستی و دوستداران فرهنگ و هنر استان مرکزی، اظهار امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این هنر اصیل و انتقال میراث گران‌بهای آن به نسل‌های آینده باشیم.

روز ملی تفرشی‌دوزی، یادآور ارزش دستان هنرمندی است که هویت، اصالت و زیبایی فرهنگ ایرانی را در تار و پود هنر ماندگار می‌کنند.

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