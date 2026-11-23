به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز دوشنبه دوم آذر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید جمعی از استادان برتر خوشنویسی ایران و خراسان (از جمله استاد جواد بختیاری) و نیز مدیران شرکت‌های برق کشور از مجموعه‌های گردشگری نیشابور افزود: معمولا در سفرهای گروهی و جمعی گردشگران، کارشناسان ادبی و فرهنگی نیشابور ضمن بیان تاریخچه و هویت تاریخی آن، با قرائت و تفسیر اشعار بزرگان ادبی این شهر از جمله رباعیات خیام، غزلیات و سروده‌های مثنوی عطار، غزلیات و تک بیت‌های یغمای خشتمال و گزیده‌ای از شعر شاعرانی چون ظهیری نیشابوری، رافعی نیشابوری، ژولیده نیشابوری و استاد شفیعی کدکنی و... می‌پردازند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: لحظاتی بیاد ماندنی برای گردشگران فراهم آورده و آن‌ها را بیش از پیش با حکمت و اندیشه‌های عرفانه و حکیمانه ادیبانِ کهن شهر نیشابور آشنا کرده است و به ماندگاری گردشگران و توسعه صنعت گردشگری کمک می‌کنند.

او افزود: هم‌چنین حضور جمعی از عطارشناسان و فرهنگیان نیشابوری در روزهای پنج شنبه در محل آرامگاه عطار فرصتی غنیمت است برای گردشگران تا بهره لازم را از اشعار آن بزرگ داشته باشند.

گیاهی اظهار کرد: این شهر تاریخی به‌عنوان یکی از سرآمدان گردشگری ایران، در زمینه‌های مختلف گردشگری ادبی و فرهنگی، طبیعی و تفریحی، گردشگری شهری و روستایی، گردشگری مذهبی، سوغات و صنایع‌دستی و...و نیز تعدد تاسیسات گردشگری جایگاه ویژه ای در کشور دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیشابور تصریح کرد: نظر به تاکید مقامات گردشگری کشوری و استانی و نیز ظرفیت و پتانسیل ویژه نیشابور در گردشگری ادبی، تلاش ها بر این است تا بازدیدها صرفا به حضور و تهیه عکس خلاصه نشود و گردشگری بار معرفتی و معناگرایانه خود را حفظ کند و سفر اسباب ترقی، رشد و کمال باشد.

او ادامه داد: در حین بازدید استادان خوشنویسی و مدیران برق کشور خوانش اشعار خیام و عطار و یغمای نیشابوری بخشی از برنامه‌های حضور آن‌ها در فضاهای گردشگری نیشابور بود.

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