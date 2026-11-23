به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، در نشست تیم ارزیاب ستاد امرمعروف و اعضای شورای امرمعروف اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، ضمن بررسی روند فعالیت‌های شورای امر به معروف و نهی از منکر این اداره‌کل، بر ضرورت برگزاری مستمر و منظم جلسات شورا، پیگیری مصوبات و اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی ستاد تاکید شد.

همچنین شناسایی و احصای معروفات و منکرات در محیط اداری، متناسب با ماموریت‌ها و شرایط کاری مجموعه، از دیگر محورهای مورد توجه در این نشست بود، بر این اساس بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های موجود و بررسی مسائل و چالش‌های مرتبط با هدف تدوین و اجرای برنامه‌های موثرتر در حوزه ترویج معروفات و پیشگیری از منکرات مورد تایید قرار گرفت.

استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و تبلیغی اداره‌کل برای ترویج معروفات، آگاهی‌بخشی و ارتقا شناخت کارکنان نسبت به مصادیق معروف و منکر نیز از موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که در این زمینه، بهره‌گیری هدفمند از ابزارهای اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مجموعه برای گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی مورد توجه واقع شد.

برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی مستمر برای کارکنان با هدف افزایش آگاهی و توانمندسازی آنان در شناسایی معروفات و منکرات، از دیگر محورهای این نشست بود، همچنین استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی برای مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و ترویجی و اجرای فعالیت‌های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر در اداره‌کل میراث‌فرهنگی مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه این نشست، محمدعلی کدوری، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان، با تاکید بر استمرار اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: برنامه‌ها و فعالیت‌های جاری شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل ادامه خواهد یافت و اقدامات تکمیلی نیز با هدف ارتقا سطح عملکرد و تحقق برنامه‌های ابلاغی در دستور کار قرار دارد.

کدوری با تاکید بر ضرورت برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل افزود: پیگیری مصوبات، برنامه‌ریزی منسجم و نظارت بر اجرای اقدامات، از الزامات اثربخشی فعالیت‌های این شورا است و تلاش خواهیم کرد این موضوع با جدیت دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت میراث‌فرهنگی کرمان همچنین از آمادگی کامل اداره‌کل برای همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خبر داد و تصریح کرد: این اداره‌کل آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ماموریت‌های سازمانی، برای اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف ستاد، مطابق با شاخص‌های تعیین‌شده همکاری کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مدیریت منابع و مسئولیت‌پذیری سازمانی، بر رعایت الگوی مصرف انرژی در مجموعه تاکید کرد و گفت: اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی به‌ عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی در تمامی بخش‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان مورد توجه است.

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