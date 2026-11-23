به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری یکشنبه اول آذر ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید باغ کلبادی در محدوده روستای صفرآباد، ظرفیت‌های این مجموعه را برای ایجاد یک مجتمع گردشگری ترکیبی با کاربری‌های تفریحی، پذیرایی، اقامتی و فرهنگی بررسی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و محیطی باغ کلبادی اظهار کرد: این مجموعه با برخورداری از فضای مشجر، درختان ارزشمند و موقعیت مناسب، ظرفیت قابل توجهی برای شکل‌گیری یک مجموعه گردشگری با رویکرد تلفیق طبیعت، فرهنگ و گردشگری دارد و می‌تواند به یکی از فضاهای شاخص گردشگری منطقه تبدیل شود.

او افزود: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت چنین مجموعه‌هایی، علاوه بر فراهم‌سازی فضایی مناسب برای حضور گردشگران و شهروندان، می‌تواند در معرفی میراث طبیعی و فرهنگی منطقه، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه گردشگری نقش مؤثری ایفا کند.

تجری همچنین با اشاره به موضوع اختصاص زمینی از سوی شهرداری ساری برای ایجاد موزه منطقه‌ای، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، گفت: این موضوع در جریان بازدید مطرح شد و مقرر شد. در چارچوب توافقات و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی پیگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه ایجاد موزه منطقه‌ای در مرکز استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: موزه می‌تواند بستری برای نگهداری، سامان‌دهی، مستندسازی و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی، روایت پیشینه تمدنی مازندران و توسعه فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و فرهنگی فراهم کند.

او ادامه داد: راه‌اندازی موزه منطقه‌ای ضمن تقویت هویت تاریخی و فرهنگی استان، می‌تواند به تکمیل زنجیره گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان کمک کند.

تجری خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری پایدار نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و نهادهای مرتبط است و استفاده از ظرفیت‌های مشترک در حوزه میراث طبیعی و فرهنگی، زمینه ایجاد زیرساخت‌های ماندگار و ارزش‌آفرین را فراهم می‌کند.

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