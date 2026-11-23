به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پنجمین رویداد گردشگری انار و زعفران شهرستان فردوس با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، کشاورزی و صنایع‌دستی منطقه و با محوریت محصولات شاخص انار و زعفران، جلوه‌ای از اصالت، فرهنگ و توانمندی‌های بومی شهرستان فردوس با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، معاون گردشگری استان، جمعی از مسئولان محلی، فعالان گردشگری و صنایع‌دستی و گردشگرانی از نقاط مختلف کشور، روز یک‌شنبه اول آذرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این جشن پاییزی، انار و زعفران و فرآورده‌های متنوع آن‌ها در کنار غذاهای بومی و محلی، صنایع‌دستی و محصولات منطقه در غرفه‌های مختلف عرضه شد و فرصتی برای معرفی تولیدات و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی منطقه به بازدیدکنندگان فراهم آمد.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و آیینی از جمله مراسم سنتی کف‌زنی، آیین برداشت انار، آیین پخت رب انار و گل‌پر کردن، ساز و نواهای محلی و دیگر مراسم بومی و سنتی از بخش‌های این رویداد بود که جلوه‌هایی از آداب، رسوم و فرهنگ کهن منطقه را به نمایش گذاشت.

همچنین اجرای موسیقی آیینی و سنتی توسط گروه‌های مختلف هنری، فضایی پرنشاط و خاطره‌انگیز برای حاضران ایجاد کرد و بر جذابیت این جشن پاییزی افزود.

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