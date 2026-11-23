میراث آریا: تذهیب از هنرهای وابسته به کتاب‌آرایی است که در آن هنرمند با استفاده از نقوش ظریف و ترکیب‌بندی‌های متناسب، صفحات کتاب‌ها، نسخه‌های خطی و آثار خوشنویسی را تزئین می‌کند. این هنر در سنت فرهنگی ایران جایگاهی ویژه دارد و در طول تاریخ، به‌ویژه در آراستن نسخه‌های نفیس قرآن، کتاب‌های ادبی، متون تاریخی و آثار خوشنویسی مورد استفاده قرار گرفته است.

تذهیب تنها به تزئین صفحات محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از دانش، مهارت و تجربه هنری را در بر می‌گیرد که از طراحی نقوش و شناخت رنگ‌ها تا آماده‌سازی مواد اولیه و اجرای جزئیات ظریف را شامل می‌شود. هنرمند تذهیب‌کار باید علاوه بر تسلط بر اصول طراحی، شناخت دقیقی از تناسب اجزا، هماهنگی رنگ‌ها و جایگاه آرایه‌ها در ساختار کلی اثر داشته باشد.

تذهیب؛ پیوند نقش، رنگ و طلا

یکی از ویژگی‌های شاخص تذهیب، استفاده از طلا و رنگ‌های گوناگون در کنار نقوش سنتی است. ورقه طلا، پودر طلا و رنگ‌های طبیعی از جمله موادی هستند که در شیوه‌های سنتی این هنر کاربرد دارند. آماده‌سازی مواد، انتخاب ابزار مناسب و اجرای دقیق نقوش، از جمله مهارت‌هایی است که در فرایند آموزش تذهیب به هنرجویان منتقل می‌شود.

نقوش اسلیمی، ختایی و هندسی از عناصر اصلی این هنر به شمار می‌روند. این نقش‌ها در ترکیب‌هایی متنوع، سرلوح‌ها، حاشیه‌ها، شمسه‌ها، ترنج‌ها و دیگر بخش‌های تزئینی صفحات را شکل می‌دهند. در آثار نفیس، تذهیب‌کار با ایجاد تناسب میان فضای نوشته و آرایه‌های پیرامونی، ساختاری هماهنگ پدید می‌آورد که در آن زیبایی تزئینات در کنار ارزش محتوایی اثر قرار می‌گیرد. تذهیب در طول تاریخ از محدوده کتاب‌آرایی فراتر رفته و در برخی شاخه‌ها و کاربردهای هنری، برای تزئین آثار معماری و اشیای هنری نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

انتقال دانش تذهیب از استاد به شاگرد

آموزش و انتقال مهارت‌های تذهیب عمدتاً از طریق شیوه استاد و شاگردی و همچنین مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و دوره‌های تخصصی انجام می‌شود. در شیوه سنتی، هنرجو با مشاهده مراحل اجرای اثر، تمرین مستمر و آشنایی با ابزارها و مواد اولیه، به‌تدریج مهارت‌های لازم را فرا می‌گیرد.

این فرایند تنها انتقال فنون اجرایی نیست، بلکه شناخت سنت‌های بصری، شیوه انتخاب نقوش، اصول ترکیب‌بندی و تجربه هنری استادان را نیز در بر می‌گیرد. از همین رو، تداوم ارتباط میان استادان و هنرجویان برای حفظ اصالت این هنر اهمیت زیادی دارد.

ثبت جهانی با مشارکت پنج کشور

پرونده چندملیتی هنر تذهیب با مشارکت ایران، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، ترکیه و ازبکستان در سال ۲۰۲۳ در هجدهمین نشست کمیته بین‌الدولی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت ثبت شد.

این ثبت مشترک، بیانگر پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان کشورهای منطقه در زمینه کتاب‌آرایی و هنرهای وابسته به نسخه‌های خطی است. تذهیب در هر یک از این سرزمین‌ها با ویژگی‌ها و سنت‌های هنری خاصی تکامل یافته و در عین برخورداری از اصول مشترک، جلوه‌های متنوعی پیدا کرده است.

ثبت جهانی این هنر، فرصتی برای تقویت برنامه‌های آموزشی، مستندسازی شیوه‌های سنتی، حمایت از هنرمندان و معرفی ظرفیت‌های هنرهای ایرانی در سطح بین‌المللی فراهم می‌کند.

تداوم تذهیب به حضور فعال هنرمندان، حمایت از آموزش نسل جوان و استفاده از ظرفیت این هنر در عرصه‌های فرهنگی و هنری وابسته است؛ میراثی که ارزش آن تنها در آثار تاریخی باقی‌مانده خلاصه نمی‌شود، بلکه در مهارت و دانشی جریان دارد که همچنان از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

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