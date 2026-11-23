به گزارش میراث آریا، کمیته تخصصی دوخت‌های سنتی شورای ارزشیابی هنرمندان، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل دبیرخانه شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی برگزار شد.



این جلسه با حضور حسین خواجه بیدختی، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، زهرا عرب علیدوستی، رئیس کمیته‌های فنی و تخصصی و حسین اسماعیلی منیر، نماینده معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در شورای ارزشیابی برگزار شد. همچنین اساتید برجسته حوزه دوخت‌های سنتی از جمله مینا نصیری، شهین ابراهیم‌زاده پزشکی، زهرا کوشایی‌فر، شریفه سنایی، سهیل کریمی، مریم فامیل سماک جلالی، نرگس خاتون فیروزی، پریناز فربود و شهرزاد امین شیرازی بعنوان سرپرست گروه هنرهای ملی در این نشست حضور داشتند.



در جریان این جلسه، آثار ۱۳ نفر از هنرمندان کشور در رشته‌های مختلف دوخت‌های سنتی از قبیل پته‌دوزی، ممقان‌دوزی، سوزن‌دوزی بلوچ، سوزن‌دوزی کاشان و سایر رشته های سوزن‌دوزی ، مورد ارزیابی و بررسی تخصصی قرار گرفت. این نشست با هدف حفظ اصالت و ارتقای سطح کیفی آثار هنری در حوزه دوخت‌های سنتی برگزار شد.

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