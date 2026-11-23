به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی شریعتی‌منش روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: خراسان جنوبی از قابلیت‌ها و شایستگی‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی برخوردار است، اما جایگاه‌های معرفی این ارزش‌ها و پیشینه پرافتخار استان به نحو مطلوب توسعه نیافته است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با بیان اینکه بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی استان باید در قالب موزه‌های متنوع به نمایش گذاشته شود، افزود: در حال حاضر، به‌جز موزه وقف و موزه دانشگاه بیرجند که در آستانه افتتاح قرار دارد، موزه دولتی دیگری در استان راه‌اندازی نشده است.

او با اشاره به اقدامات در دست انجام برای ایجاد موزه آب و موزه عشایر بیان کرد: تلاش سازمان آب منطقه‌ای و اداره‌کل امور عشایر برای راه‌اندازی این مجموعه‌ها قابل تقدیر است، اما استان به موزه‌های تخصصی دیگری نیز نیاز دارد.

شریعتی‌منش موزه‌های پزشکی، کشاورزی، روستا، تجارت و بازرگانی، شهر، زعفران، معماری و شهرسازی، معدن و زمین‌شناسی را از جمله نیازهای فرهنگی، علمی و گردشگری خراسان جنوبی برشمرد و گفت: با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون اقدام عملی مؤثری برای راه‌اندازی این موزه‌ها صورت نگرفته است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به نقش موزه‌ها در توسعه گردشگری افزود: امروزه تعداد و تنوع موزه‌ها و گنجینه‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله جاذبه‌های مهم گردشگری هر استان و کشور به شمار می‌رود و این ظرفیت می‌تواند در معرفی هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مناطق نقش مؤثری ایفا کند.

او ادامه داد: تاکنون ۱۷ موزه در استان راه‌اندازی شده که از این تعداد، ۱۰ موزه دولتی، ۶ موزه خصوصی و یک موزه متعلق به سایر دستگاه‌ها و ارگان‌هاست. همچنین هفت مجوز مجموعه‌داری بخش خصوصی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان صادر شده است.

شریعتی‌منش در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط برای تحقق این مطالبه فرهنگی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی آمادگی دارد در زمینه ارائه مشاوره‌های تخصصی و مساعدت‌های فنی برای راه‌اندازی موزه‌های جدید با دستگاه‌ها و مجموعه‌های متقاضی همکاری کند.

انتهای پیام/