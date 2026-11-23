به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در فصل جدید هنر خراطی دزفول با بهره‌گیری از تصاویر و معرفی آثار استاد فروتن، هنرمند برجسته برگزیده و نشان‌دار این هنر صنعت به دانش‌آموزان معرفی شده است تا ضمن آشنایی نسل جوان با ظرفیت‌ها، ظرافت‌ها و ارزش‌های هنرهای سنتی زمینه توجه بیشتر به رشته‌های صنایع‌دستی و حفظ و احیای هنرهای بومی فراهم شود.

در همین راستا بشری گلبخش مدیر گروه هنر دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش باحضور در شهرستان دزفول از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها پیشینه و ویژگی‌های هنر خراطی این شهرستان قرار گرفت.

حمیدرضا خادم رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دزفول نیز ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند اظهار داشت: اختصاص بخشی از محتوای کتاب‌های درسی به هنر خراطی دزفول اقدامی مهم در مسیر معرفی میراث هنری این شهرستان در سطح ملی و انتقال دانش و مهارت‌های سنتی به نسل جدید است. این اقدام علاوه بر معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی دزفول زمینه‌ساز علاقه‌مندی دانش‌آموزان به هنرهای اصیل ایرانی و ایجاد فرصت‌های آموزشی اشتغال و کارآفرینی در حوزه صنایع‌دستی خواهد بود.

او افزود: هنر خراطی دزفول، حاصل سال‌ها تجربه، خلاقیت مهارت و تلاش هنرمندان این سرزمین است و معرفی آن در نظام آموزشی کشور، فرصتی ارزشمند برای شناساندن این میراث گران‌بها به نسل آینده و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در فرهنگ عمومی جامعه محسوب می‌شود.

خادم همچنین از همکاری، همراهی و پیگیری‌های مجموعه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دزفول در تحقق این موضوع ارزشمند قدردانی کرد و افزود: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی آموزشی و میراثی نقش مهمی در حفظ، معرفی و ترویج میراث‌فرهنگی و هنرهای سنتی دارد و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان دزفول از چنین همکاری‌هایی در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان استقبال می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دزفول خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مؤثر در معرفی هنر خراطی دزفول به دانش‌آموزان سراسر کشور و تثبیت جایگاه این هنر اصیل در حافظه فرهنگی نسل آینده به شمار می‌رود.

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