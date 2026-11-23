به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی خسروی‌بنجار روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ از هزینه‌کرد بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برای بازسازی، توسعه ترمینال‌ها، نوسازی تجهیزات و ارتقای زیرساخت‌های فرودگاه بین‌المللی زاهدان خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها با هدف افزایش ظرفیت پذیرش مسافر، بهبود خدمات فرودگاهی و ارتقای شاخص‌های ایمنی و امنیت انجام شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان با تشریح اقدامات انجام‌ شده در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی استان گفت: مجموعه فرودگاه‌های استان شامل پنج فرودگاه بین‌المللی زاهدان و فرودگاه‌های زابل، سراوان، ایرانشهر و خاش است. همچنین سه سایت ارتباطی آرسی‌ای‌جی در مناطق پادکی، بیرک شهرستان مهرستان و منطقه آزاد چابهار و یک سایت راداری در ایرانشهر فعالیت دارند که در صنعت حمل‌ونقل هوایی و کنترل ترافیک هوایی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

او افزود: با توجه به اهمیت راهبردی فرودگاه‌های استان و نقش آنها در توسعه ارتباطات هوایی، از سال ۱۴۰۱ و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و نیازسنجی در بخش‌های مختلف، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای رفع مشکلات و توسعه زیرساخت‌ها آغاز شد.

خسروی‌بنجار ادامه داد: این برنامه‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله زیرساخت‌های ایمنی و امنیتی، تاسیسات و تجهیزات، خدمات مسافری، ساختارهای کالبدی، شبکه‌های دسترسی، آموزش و مسائل حقوقی و بازرگانی را دربر می‌گرفت و در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرودگاه‌های استان تعریف و اجرا شد.

بازسازی ترمینال‌های فرودگاه‌های استان

او با اشاره به فرسودگی ساختمان ترمینال‌ها و تاسیسات فرودگاهی استان بیان کرد: بازسازی و بهسازی ترمینال‌ها و ارتقای امکانات مورد نیاز برای جابه‌جایی مسافران و بار آنها از اولویت‌های اصلی این برنامه بود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان سیستان و بلوچستان افزود: در همین راستا عملیات بازسازی و توسعه ترمینال فرودگاه زابل آغاز شد و این مجموعه به‌طور کامل مورد بازسازی و توسعه قرار گرفت. در فرودگاه‌های سراوان و ایرانشهر نیز اقدامات مشابهی برای بهسازی و نوسازی ترمینال‌ها انجام شد.

خسروی‌بنجار با تشریح اقدامات صورت‌گرفته در فرودگاه بین‌المللی زاهدان گفت: پیش از اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ترمینال‌های ورودی و خروجی در یک مجموعه مشترک قرار داشتند که این وضعیت مشکلاتی در تردد مسافران، خودروها و استقبال‌کنندگان ایجاد می‌کرد. به همین دلیل، تفکیک ترمینال‌های ورودی و خروجی و بازسازی اساسی آنها در دستور کار قرار گرفت.

او بیان کرد: در مرحله نخست، ترمینال خروجی پروازهای داخلی به‌طور کامل بازسازی شد و تجهیزات و امکانات مورد نیاز آن نوسازی شد. نصب درهای الکترونیکی ورودی و خروجی و درهای ضدگلوله، نوسازی تسمه‌نقاله‌ها، باسکول‌ها و چرخ‌دستی‌های حمل بار و همچنین بهسازی مبلمان سالن‌های انتظار و ترانزیت از جمله اقدامات انجام‌شده در این بخش بود.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان ادامه داد: سامانه‌های پذیرش مسافر و جابه‌جایی جامه‌دان نیز به‌طور کامل نوسازی شد تا فرایند پذیرش و ارائه خدمات به مسافران با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

خسروی‌بنجار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ترمینال ورودی فرودگاه زاهدان تصریح کرد: این ترمینال نیز مورد بازسازی اساسی و توسعه قرار گرفت و تجهیزات مورد نیاز آن خریداری و نصب شد. همچنین بارانداز بار مسافران ورودی و امکانات و خدمات این بخش به‌طور کامل نوسازی شد.

سامان‌دهی مسیرهای دسترسی و پارکینگ فرودگاه

او سامان‌دهی شبکه دسترسی و تفکیک مسیرهای تردد خودروها را از دیگر اقدامات مهم در فرودگاه بین‌المللی زاهدان عنوان کرد و گفت: در مقابل ترمینال‌ها ایستگاه تاکسی احداث و راه‌اندازی شد و پارکینگ خودروها نیز تفکیک و پس از تکمیل اقدامات اجرایی به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان افزود: پیشخوان‌ها و فضاهای خدماتی ترمینال‌ها بازسازی و مسیرهای دسترسی به ساختمان‌های فرودگاهی سامان‌دهی شد تا از ازدحام خودروها و تداخل تردد مسافران، استقبال‌کنندگان و مشایعت‌کنندگان جلوگیری شود.

خسروی‌بنجار خاطرنشان کرد: با تفکیک ترمینال‌های ورودی و خروجی و اصلاح شبکه دسترسی، نظم مناسبی در بخش‌های مختلف فرودگاه، به‌ویژه در محدوده‌های لندساید و ایرساید، ایجاد شده است. این اقدامات علاوه بر تسهیل تردد مسافران، به ارتقای ضریب ایمنی و امنیت فرودگاه نیز کمک کرده است.

توسعه ارتباطات هوایی زاهدان با کشورهای منطقه

او با اشاره به موقعیت راهبردی فرودگاه بین‌المللی زاهدان در جنوب شرق کشور عنوان کرد: همجواری سیستان و بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکستان و موقعیت جغرافیایی این استان، جایگاه ویژه‌ای به فرودگاه زاهدان بخشیده و توسعه زیرساخت‌های آن را به ضرورتی مهم تبدیل کرده است.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان با بیان اینکه بیش از ۲ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های بهسازی و توسعه این فرودگاه هزینه شده است، افزود: این اقدامات موجب افزایش ظرفیت پذیرش و اعزام مسافران پروازهای داخلی و خارجی و بهبود فرایندهای خدمات‌رسانی شده است.

خسروی‌بنجار ادامه داد: پس از اجرای طرح‌های توسعه‌ای و تفکیک ترمینال‌ها، امکان مدیریت بهتر جریان ورود و خروج مسافران فراهم شد و در کنار ارتقای ظرفیت عملیاتی، توسعه شبکه پروازی در مسیرهای داخلی و خارجی نیز در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به برقراری پروازهای بین‌المللی از زاهدان به مقاصد منطقه‌ای بیان کرد: در این چارچوب، پروازهایی به شهرهای کویته پاکستان، مسقط عمان، دبی امارات متحده عربی و دوحه قطر برقرار شد که نقش مهمی در گسترش ارتباطات هوایی استان با کشورهای منطقه داشت.

مدیرکل فرودگاه‌های سیستان و بلوچستان افزود: با آغاز جنگ و تحولات منطقه‌ای، بخشی از پروازهای بین‌المللی لغو و متوقف شد و در حال حاضر مسیر پروازی زاهدان به کویته همچنان برقرار است.

ارتقای زیرساخت‌ها برای تقویت جایگاه هوایی استان

خسروی‌بنجار با تاکید بر تداوم برنامه‌های توسعه‌ای در فرودگاه‌های استان گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده با هدف ارتقای ایمنی و امنیت، افزایش ظرفیت عملیاتی، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و فراهم کردن زمینه توسعه پروازهای داخلی و بین‌المللی دنبال شده است.

او خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی با توجه به موقعیت مرزی و راهبردی سیستان و بلوچستان، علاوه بر تسهیل جابه‌جایی مسافران، می‌تواند به تقویت ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی، رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و افزایش سهم استان در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور کمک کند.

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