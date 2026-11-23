به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در این گزارش که از سوی علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر منتشر شده آمده است:

خانه تئاتر به‌عنوان نهاد صنفی، فرهنگی و غیرتجاری جامعه هنرهای نمایشی کشور، با بیش از چهار هزار عضو در قالب ۱۷ انجمن تخصصی، مسئولیت مهمی در پیگیری مطالبات صنفی، حمایت از هنرمندان، توسعه زیرساخت‌های حرفه‌ای و ارتقای جایگاه هنرهای نمایشی بر عهده دارد.

در دوره یک‌ساله مدیریت اینجانب، تلاش شد با نگاهی توسعه‌محور، ضمن سامان‌دهی امور جاری و رفع مشکلات انباشته، زمینه‌های تازه‌ای برای تقویت ساختار صنفی، توسعه خدمات، افزایش منابع مالی، ارتقای جایگاه کارشناسی و سیاست‌گذاری خانه تئاتر و گسترش ارتباطات ملی و بین‌المللی فراهم شود.

یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این دوره، عبور از وضعیت انباشته مالی و اداری و حرکت به سمت ساختاری منظم، پاسخگو، به‌روز و برخوردار از توان اقتصادی و اجرایی پایدار بود.

فصل اول: سامان‌دهی زیرساخت‌ها، منابع مالی و توسعه اقتصادی

۱. سامان‌دهی وضعیت مالی و تسویه بدهی‌های انباشته: در زمان تحویل مسئولیت، خانه تئاتر با بیش از یک میلیارد تومان بدهی مواجه بود؛ حقوق نزدیک به دو ماه کارکنان اداری پرداخت نشده بود و تعدادی از انجمن‌ها نیز مطالبات قابل‌توجهی از خانه داشتند. در طول این دوره، با پیگیری و برنامه‌ریزی مالی، بدهی‌های موجود و مطالبات انجمن‌ها پرداخت شد، حقوق کارکنان به‌روز گردید و وضعیت مالی و تعهدات خانه تئاتر به سامان رسید. همچنین در پایان این دوره، صندوق خانه تئاتر از موجودی و پشتوانه مالی مناسبی برخوردار است.

۲. تقویت منابع مالی و افزایش بیش از دوبرابری توافق‌نامه بودجه: پیگیری برای افزایش اعتبارات و منابع مالی خانه تئاتر از مسیرهای قانونی و تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به افزایش بیش از دوبرابری توافق‌نامه بودجه منجر شد. توافق‌نامه اصلاح‌شده نیز مجدداً ارسال و پیگیری شد.

۳. تأسیس و تشکیل کمیته اقتصادی خانه تئاتر: تشکیل کمیته اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی عضو خانه تئاتر، با هدف شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی اعضا و ظرفیت‌های خود خانه تئاتر، بررسی فرصت‌های همکاری و ایجاد زمینه‌های تازه درآمدزایی و تقویت بنیه اقتصادی این نهاد.

۴. واگذاری ظرفیت‌های خانه تئاتر به بخش خصوصی: شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قابل‌واگذاری خانه تئاتر از طریق همکاری با بخش خصوصی، با هدف ایجاد درآمد پایدار و تأمین منابع لازم برای پیشبرد امور ساختاری و تحقق سیاست‌های کلان خانه تئاتر.

۵. احیا و سامان‌دهی عمارت خانه تئاتر در خیابان سمیه و پیگیری بهبود وضعیت زیرساختی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن.

۶. طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت جدید خانه تئاتر با رویکرد توسعه خدمات و ارتباطات الکترونیک.

۷. تأسیس و شکل‌دهی اندیشکده مستقل خانه تئاتر با هدف توسعه فعالیت‌های پژوهشی، کارشناسی و سیاست‌گذاری در حوزه هنرهای نمایشی.

۸. احیا و بازگشایی سالن استاد عباس جوانمرد پس از حدود دو سال تعطیلی.

۹. بازسازی و سامان‌دهی سالن استاد مهین اسکویی.

۱۰. ایجاد سه سازه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی برای توسعه ظرفیت‌های رسانه‌ای و معرفی فعالیت‌های خانه تئاتر.

فصل دوم: حمایت‌های صنفی، رفاهی، حقوقی و خدمات اعضا

۱۱. استقرار مشاور مالیاتی و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی اعضا از خدمات تخصصی مشاوره و راهنمایی مالیاتی.

۱۲. ایجاد و تقویت ظرفیت حمایت حقوقی و قضایی از اعضا، به‌ویژه در جریان اتفاقات دی‌ماه و شرایط خاص پیش‌آمده برای هنرمندان.

۱۳. توسعه خدمات مشاوره حقوقی و فراهم‌کردن امکان دسترسی اعضا به وکیل و خدمات تخصصی حقوقی.

۱۴. پیگیری تسهیلات و وام دیما برای حدود ۸۰۰ نفر از اعضای خانه تئاتر.

۱۵. توسعه خدمات رفاهی و حمایتی و پیگیری راهکارهای جدید برای بهبود شرایط معیشتی اعضا.

۱۶. گسترش تعاملات با صندوق اعتباری هنر و پیگیری مسائل و مطالبات اعضا در حوزه خدمات حمایتی.

۱۷. پیگیری خدمات بیمه‌ای و حمایت‌های تکمیلی برای اعضا و تلاش برای افزایش ظرفیت بهره‌مندی هنرمندان از خدمات بیمه‌ای.

۱۸. حمایت از هنرمندان آسیب‌دیده و اعضای خانه تئاتر در شرایط بحرانی و تلاش برای پاسخ‌گویی مؤثر به نیازهای آنان.

فصل سوم: تحول اداری، ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی

۱۹. ایجاد نظام یکپارچه اداری و تحول در شیوه پاسخ‌گویی: سامان‌دهی فرایند ثبت، پیگیری و رسیدگی به درخواست‌ها، مکاتبات و ارتباطات با اعضا و انجمن‌ها و حرکت تدریجی از شیوه‌های حضوری، دستی و سنتی به سمت استفاده از وب‌سایت، خدمات الکترونیک و فضای مجازی؛ با هدف افزایش سرعت، شفافیت، قابلیت پیگیری و بهره‌وری در امور اداری.

۲۰. سامان‌دهی نیروی انسانی و حرکت به‌سوی اتوماسیون اداری و به‌روزرسانی ساختار اجرایی خانه تئاتر.

۲۱. انعقاد قرارداد فنی با شرکت دانش‌بنیان مرتبط با دانشگاه صنعتی شریف، با هدف توسعه زیرساخت‌های فناوری و کاهش هزینه اجرای پروژه از برآورد چند میلیارد تومانی به کمتر از یک میلیارد تومان.

۲۲. سامان‌دهی وضعیت بیمه کارکنان و به‌روزکردن تعهدات مربوط به نیروی انسانی.

۲۳. جذب و به‌کارگیری نیروهای متخصص و موردنیاز در بخش‌های مختلف، با هدف ارتقای کیفیت فعالیت‌های اجرایی، اداری و تخصصی خانه تئاتر.

۲۴. به‌روزسازی امور اداری، پرداخت حقوق کارکنان و سامان‌دهی تعهدات مالی مرتبط با نیروی انسانی.

فصل چهارم: توسعه فعالیت انجمن‌ها و تقویت مشارکت صنفی

۲۵. میزبانی و برگزاری ۱۰ مجمع عمومی و تخصصی انجمن‌های خانه تئاتر.

۲۶. میزبانی از ۴۰۰ جلسه تخصصی انجمن‌ها و هیئت‌مدیره‌ها و فراهم‌کردن امکان برگزاری منظم و مستمر جلسات در طول هفته.

۲۷. حمایت از ۸۰ برنامه تخصصی انجمن‌ها در خارج از مجموعه خانه تئاتر.

۲۸. برگزاری و سامان‌دهی انتخابات انجمن‌های تخصصی و پیگیری امور اجرایی و اداری مرتبط با آن‌ها.

۲۹. حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تخصصی انجمن‌ها و تلاش برای تقویت نقش کارشناسی آن‌ها در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با هنرهای نمایشی.

۳۰. جذب و دریافت بیش از ۷۰ چکیده تخصصی در حوزه نمایش‌پژوهی، با هدف تقویت بنیان پژوهشی و علمی خانه تئاتر.

۳۱. برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با پیشکسوتان و صاحبان تجربه: برگزاری جلسات با صاحبان اندیشه، هنرمندان باتجربه و چهره‌های تأثیرگذار عضو خانه تئاتر، با هدف بهره‌گیری از تجربه‌ها، دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها، نقش‌آفرینی‌ها و راهکارهای آنان در مسیر توسعه خانه تئاتر و تصمیم‌گیری درباره مسائل صنفی و حرفه‌ای.

فصل پنجم: فعالیت‌های فرهنگی، هنری و بزرگداشت‌ها

۳۲. برگزاری آیین بزرگداشت ملی استاد بهرام بیضایی در سالن اصلی تئاتر شهر، با هدف پاسداشت جایگاه و میراث فرهنگی و هنری این چهره برجسته هنرهای نمایشی ایران.

۳۳. برگزاری بزرگداشت هفت چهره تأثیرگذار هنرهای نمایشی و خانه تئاتر.

۳۴. حمایت از برنامه‌های نمایشنامه‌خوانی و فراهم‌کردن زمینه حضور و فعالیت هنرمندان و گروه‌های مستقل.

۳۵. حمایت از گروه‌های تمرینی و تولیدات مستقل و تلاش برای تقویت فرصت‌های فعالیت حرفه‌ای هنرمندان.

۳۶. حمایت از جشنواره و برنامه تخصصی یادگار زریران.

۳۷. پیگیری چاپ کتاب دهه دوم خانه تئاتر: انجام مراحل آماده‌سازی و پیگیری انتشار کتاب دهه دوم خانه تئاتر؛ پروژه‌ای که در این دوره به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و در حال حاضر در مرحله چاپ قرار دارد.

فصل ششم: ارتقای جایگاه ملی، بین‌المللی و سیاست‌گذاری

۳۸. عضویت دائم و دارای حق رأی خانه تئاتر در کمیسیون فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو.

۳۹. عضویت دائم خانه تئاتر در اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون اقتصاد هنر، با هدف توسعه ارتباطات اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی.

۴۰. حضور دائم و دارای حق رأی نماینده خانه تئاتر در شورای عالی هنر و ادبیات؛ ظرفیتی مهم برای مشارکت مستقیم جامعه صنفی تئاتر در مباحث و تصمیم‌گیری‌های کلان فرهنگی و هنری.

۴۱. حضور خانه تئاتر در میز حکمرانی هنر و عملیات هنر: مشارکت در میزهای مرتبط با حکمرانی و عملیات هنر در نهادهای مسئول و مرتبط با سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و هنری، با برخورداری خانه تئاتر از جایگاه عضویت دائم؛ اقدامی در راستای تقویت نقش صنفی و کارشناسی خانه در فرایندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کلان.

فصل هفتم: توسعه رسانه، روابط عمومی و تعاملات نهادی

۴۲. توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و روابط عمومی خانه تئاتر و ارتقای سطح اطلاع‌رسانی و ارتباط با اعضا و جامعه هنری؛ به‌گونه‌ای که میزان بازدید محتوای رسانه‌ای خانه تئاتر از مرز ۱۰ میلیون بازدید عبور کرد.

۴۳. توسعه تعامل با مدیران و مسئولان فرهنگی و هنری کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت هنری، مدیران هنرهای نمایشی و سایر نهادهای مرتبط، با هدف پیگیری مطالبات و تقویت جایگاه خانه تئاتر.

جمع‌بندی عملکرد یک‌ساله

در یک سال گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی، مالی، اداری، صنفی، فرهنگی و سیاست‌گذارانه با هدف ارتقای جایگاه خانه تئاتر به انجام رسیده است. مهم‌ترین دستاوردهای این دوره را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

- سامان‌دهی وضعیت مالی: تسویه بدهی‌های انباشته، پرداخت مطالبات انجمن‌ها، به‌روز شدن حقوق کارکنان و ایجاد پشتوانه مالی مناسب در صندوق خانه تئاتر.

- تقویت توان اقتصادی: افزایش بیش از دوبرابری توافق‌نامه بودجه، تشکیل کمیته اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی خانه و اعضا و همکاری با بخش خصوصی.

- تحول ساختاری و اداری: حرکت به سمت نظام یکپارچه اداری، توسعه خدمات الکترونیک، به‌روزرسانی فرایندها و جذب نیروهای متخصص.

- تقویت فعالیت‌های صنفی: برگزاری ۱۰ مجمع، میزبانی از ۴۰۰ جلسه تخصصی و حمایت از ۸۰ برنامه انجمن‌ها در خارج از خانه تئاتر.

- توسعه خدمات اعضا: پیگیری تسهیلات برای حدود ۸۰۰ نفر، گسترش خدمات حقوقی، مالیاتی، بیمه‌ای و حمایتی.

- توسعه زیرساخت‌ها: احیای سالن استاد عباس جوانمرد، بازسازی سالن استاد مهین اسکویی، سامان‌دهی عمارت و توسعه امکانات و زیرساخت‌های خانه.

- ارتقای جایگاه سیاست‌گذاری: حضور در کمیسیون فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو، اتاق بازرگانی تهران، شورای عالی هنر و ادبیات و میزهای حکمرانی و عملیات هنر.

- تقویت جایگاه فرهنگی و پژوهشی: برگزاری بزرگداشت استاد بهرام بیضایی و هفت چهره تأثیرگذار، شکل‌دهی اندیشکده، دریافت بیش از ۷۰ چکیده تخصصی و پیشبرد پروژه انتشار کتاب دهه دوم خانه تئاتر.

- بهره‌گیری از تجربه و سرمایه انسانی: برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با پیشکسوتان و صاحبان تجربه و استفاده از ظرفیت فکری و حرفه‌ای آنان در مسیر توسعه خانه.

سخن پایانی

خانه تئاتر نباید صرفاً به‌عنوان مجموعه‌ای اداری برای انجام امور روزمره، صدور معرفی‌نامه یا پیگیری درخواست‌های مقطعی شناخته شود. این نهاد باید خانه‌ای برای همه هنرمندان تئاتر و در عین حال نهادی اثرگذار، مطالبه‌گر، برخوردار از قدرت کارشناسی، توان اقتصادی و جایگاه مؤثر در تصمیم‌سازی‌های فرهنگی و هنری کشور باشد.

نگاه محوری در این دوره، حرکت از مدیریت امور جاری به سمت توسعه ساختارها، تقویت استقلال و توان اقتصادی، افزایش مشارکت اعضا، بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان و حضور مؤثرتر خانه تئاتر در عرصه سیاست‌گذاری فرهنگی بوده است.

آنچه در این گزارش آمده، حاصل تلاش جمعی و همراهی انجمن‌ها، اعضا، کارکنان و همراهان خانه تئاتر است. امید است استمرار این مسیر، زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادی قدرتمندتر، منسجم‌تر و شایسته جایگاه جامعه هنرهای نمایشی کشور باشد.

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