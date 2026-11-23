به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، این فیلم در ژانر درام خانوادگی تولید شده و داستان پدری را روایت می‌کند که پس از مرگ مادر، در آستانه مهاجرت قرار دارد و قصد دارد فرزندش را نزد خانواده‌اش بگذارد. «دوربین مامان» با تلفیق جهان خاطرات و زمان حال، به تأثیر خاطرات بر تصمیم‌های زندگی می‌پردازد.

نازیلا سلطانی، نیما ترابی و امیرحسین رجبی بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

این اثر در نخستین حضور جشنواره‌ای خود در جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه ۲۰۲۶ شرکت کرد و با استقبال مخاطبان، عنوان «برگزیده مخاطبان» را به دست آورد.

جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه با میزبانی دانشگاه صداوسیما و با حضور آثار دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد. بر اساس آمار اعلام‌ شده از سوی دبیرخانه، در این دوره ۵۰۶ اثر از ۶۴ دانشگاه کشور در بخش اصلی به جشنواره ارسال شده است.

دیگر عوامل «دوربین مامان» عبارت‌اند از: نویسندگان: محمدعلی نورعلی‌زاده و عطا بهنامیان، مدیر فیلمبرداری: مهدی میرقاسمی، تدوینگر: موحد شادرو، طراح صحنه: بهراد بذرافکن، مجری طرح و برنامه‌ریز: علی سلیمانی، صدابردار: عطا بهنامیان، دستیار اول کارگردان و دستیار برنامه‌ریز: ستایش شهابی‌زاده، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، مدیر تدارکات: مهدی رسولی، منشی صحنه: الناز رجبی، نورپرداز: مبین صفری، طراح لباس: راستین میرقاسمی، طراح گریم: پانیذ میرزایی، دستیار دوم کارگردان: تبسم صادقی، دستیار فیلمبردار: هستی عابدینی، طراحی و ترکیب صدا: مهراد مهرگان، دستیار تدوین: مریم صمدی، لابراتوار دیجیتال: استودیو شادرو فیلم، رنگ‌پردازان: سینا قیاسی و مریم صمدی، دستیار صحنه: آرتا ابتکار، دستیار لباس: نازنین خوشکلام، مجری گریم: ریحانه طاوولی و عکاس: سورن شاه‌وردی.

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