به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره سینماحقیقت، با حکم محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» مدیران بخش‌های مختلف این رویداد منصوب شدند.

محمدرضا بهشتی منفرد متولد ۱۳۴۳ و دارای مدرک کارشناسی مدیریت فرهنگی، مدیر مجامع و امور جشنواره‌های مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی پیشتر در انجمن سینمای جوانان ایران فعالیت می‌کرده، او که سابقه حضور در هیات‌های انتخاب و داوری جشنواره‌های مختلف را دارد، در زمینه عکاسی و تولید فیلم هم فعالیت کرده است. بهشتی منفرد مدیر اجرایی جشنواره «سینماحقیقت» در یک دهه اخیر بوده و امسال هم این مسئولیت را برعهده دارد.

نادر سروری مهر، مدیر اداری، مالی و حقوقی متولد ۱۳۴۷، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی، معاون اداری، مالی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و پیش‌تر به عنوان مدیر کل دفتر برنامه و بودجه و تحول اداری، معاون بودجه، رئیس گروه بهبود سیستم‌ها و روش‌ها، رئیس گروه بودجه عمرانی و رئیس گروه برنامه ریزی منطقه و آمایش سرزمینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کرده است.

هومن مرادی کرمانی متولد ۱۳۵۷ و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی کشاورزی است، او پس از گذراندن دوره تدوین در سینما، به عنوان مدیر تولید و تهیه کننده مجموعه مستند با تلویزیون همکاری داشته است. مرادی کرمانی از سال ۱۳۸۵ به مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی آمد و به عنوان کارشناس، دبیر شوراهای مستند، مسئول مستند و مدیر مستند با مرکز همکاری کرد، مرادی کرمانی در چند دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» عضو شورای برگزاری، مشاور انتخاب آثار و مدیر کمیته انتخاب و داوری بوده است، او سرپرست معاونت مستند مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

مسعود سفلایی متولد ۱۳۶۰ ، کارگردان سینمای مستند و کوتاه، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر، معاون پویانمایی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. سفلایی کارگردانی ۱۰ فیلم داستانی و مستند، تدوین بیش از ۱۵۰ فیلم مستند و داستانی، تصویربرداری بیش از ۳۰ مستند را در کارنامه دارد و به عنوان مترجم و نویسنده مقالات سینمایی فعال بوده، سفلایی در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هم مدیر کارگاه‌های آموزشی و مدیر بخش دانشجویی این رویداد بود.

بیستمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می شود.

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