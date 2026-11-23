به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نعمت حریری اظهار کرد: بازدید میدانی جمعی از دانشجویان کارشناسی رشته باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان از قلعه زیویه، با محوریت آشنایی با موضوعات مرمت و حفاظت و با هدف تقویت ارتباط میان آموزش‌های دانشگاهی و تجربیات میدانی برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث ملی زیویه سقز افزود: دانشجویان در این بازدید از بخش‌های مختلف محوطه تاریخی زیویه دیدن و از نزدیک با ساختار معماری، ویژگی‌های تاریخی و باستان‌شناختی این محوطه و همچنین روند اقدامات مرمتی و حفاظتی آن آشنا شدند.

او با اشاره به اهمیت بازدیدهای علمی و تخصصی از محوطه‌های تاریخی عنوان کرد: حضور دانشجویان در چنین مجموعه‌هایی فرصت مناسبی برای آشنایی با واقعیت‌های اجرایی حوزه میراث‌فرهنگی و کسب تجربه عملی در زمینه حفاظت و مرمت آثار تاریخی فراهم می‌کند.

حریری یادآور شد: ارتباط و تعامل میان دانشگاه‌ها و مجموعه‌های میراث‌فرهنگی نقش مهمی در ارتقای دانش تخصصی، انتقال تجربیات و تربیت نیروهای متخصص برای حفاظت از آثار تاریخی دارد و باید زمینه حضور بیشتر دانشجویان و پژوهشگران در پایگاه‌های میراثی فراهم شود.

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