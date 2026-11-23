به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت هم‌سویی توسعه گردشگری با قطب‌های اقتصادی استان گفت: در راستای اجرای ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و با استناد به مدارک موجود در پرونده و موافقت‌های اصولی صورت گرفته، مجوز ایجاد،اصلاح و تکمیل واحد گردشگری از نوع هتل آپارتمان برای آقای علی‌اصغر مزارئه صادر شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تشریح کرد: این پروژه در منطقه شهرک صنعتی سمنان واقع شده و هدف اصلی از تمرکز بر این نوع طرح‌های اقامتی، فراهم آوردن بستری استاندارد و باکیفیت برای اقامت کارآفرینان، مدیران ارشد و مهمانان بخش صنعت است.

او در ادامه افزود: ایجاد چنین تأسیساتی در مجاورت محل فعالیت بخش صنعت، علاوه بر تسهیل در سفرهای کاری، باعث ارتقای سطح خدمات گردشگری در مناطق صنعتی شده و نیازهای خاص این گروه از مسافران را به‌طور حرفه‌ای پوشش می‌دهد.

طاهریان در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی جهت توسعه گردشگری تجاری و حمایت از زیرساخت‌های اقامتی در مناطق راهبردی استان انجام شده است.

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