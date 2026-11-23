به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توسعه دسترسی به آثار تاریخی شهرستان هوراند بیان کرد: عملیات سامان‌دهی مسیر دسترسی قلعه پشتاب از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و پس از اقدامات سال نخست برای ایجاد دسترسی به محدوده قلعه، تکمیل و بهسازی مسیر با تمرکز بر اجرای کف‌سازی سنگی و احداث دیوارهای سنگی دنبال می‌شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در این پروژه از سنگ لاشه برای کف‌سازی مسیر استفاده می‌شود، اظهار کرد: انتخاب مصالح و شیوه اجرای مسیر در این محوطه باید با ویژگی‌های طبیعی و سیمای تاریخی محیط تناسب داشته باشد. به همین دلیل، استفاده از مصالح سنگی در کنار اجرای دیوارهای سنگی، علاوه بر سامان‌دهی مسیر عبور، به هماهنگی بیشتر مداخله‌های عمرانی با بستر طبیعی پیرامون قلعه کمک می‌کند.



او افزود: هوراند از شهرستان‌های برخوردار از ظرفیت قابل‌توجه در حوزه قلعه‌های تاریخی است و تعدد این آثار، موقعیتی ارزشمند برای تعریف مسیرهای گردشگری تاریخی در منطقه ایجاد کرده است. قلعه پشتاب نیز به‌واسطه موقعیت و ویژگی‌های تاریخی و طبیعی خود، می‌تواند در معرفی این ظرفیت و جذب گردشگران علاقه‌مند به میراث‌فرهنگی نقش مؤثری داشته باشد.



حمزه‌زاده تصریح کرد: توسعه گردشگری در مناطق برخوردار از آثار تاریخی، نیازمند فراهم‌کردن امکان دسترسی مناسب و ایمن به این جاذبه‌هاست. سامان‌دهی مسیرهای منتهی به آثار، یکی از مقدمات لازم برای حضور گردشگران و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های تاریخی منطقه به شمار می‌رود و باید متناسب با ضوابط حفاظت از اثر و محیط پیرامونی آن انجام شود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: تکمیل مسیر دسترسی قلعه پشتاب در همین چارچوب دنبال می‌شود و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تلاش دارد با پیشبرد مراحل اجرایی، شرایط مناسب‌تری برای دسترسی علاقه‌مندان به این اثر تاریخی فراهم شود. این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در حال اجراست و ادامه عملیات آن با تمرکز بر تکمیل بخش‌های باقی‌مانده مسیر پیگیری می‌شود.

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