به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «آخرین قطعه» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا دست‌افکن و تهیه‌کنندگی مشترک علیرضا دست‌افکن و غزل معصوم‌شاهی، با پایان مراحل تدوین، صداگذاری، میکس و اصلاح رنگ، به مرحله پخش جهانی رسید.

این فیلم که نخستین تجربه حرفه‌ای دست‌افکن در کارگردانی فیلم کوتاه داستانی به شمار می‌رود، با بازی مریم مقدم، ایمان دربانی، ویدا کوشیار و نادیا رئیسیان ساخته شده است.

در خلاصه داستان «آخرین قطعه» آمده است: «در یکی از بزرگراه‌های تهران، بازی شبانه دختر و پسری جوان در خودرو با اتفاقی غیرمنتظره متوقف می‌شود. آن‌ها در ادامه مسیر با حقیقتی روبه‌رو می‌شوند که دختر جوان را در برابر بخشی پنهان از هویت خود قرار می‌دهد.»

این فیلم حدود ۱۵ دقیقه زمان دارد و به زبان‌های فارسی و پشتو ساخته شده است.

عوامل فیلم کوتاه «آخرین قطعه» عبارت‌اند از نویسنده و کارگردان: علیرضا دست‌افکن، تهیه‌کنندگان: علیرضا دست‌افکن و غزل معصوم‌شاهی، بازیگران: مریم مقدم، ایمان دربانی، ویدا کوشیار و نادیا رئیسیان، مدیر فیلمبرداری: سروش حضرتی، تدوین: عطا مهراد، آهنگساز: امیرحسین کسایی، صدابردار: ایمان بازیار، طراحی و ترکیب صدا: رضا حیدری و سعید بابایی، اصلاح رنگ: نگین حیدری و آرشا نباتی، دستیار اول کارگردان: ابوالفضل مقیسه، مدیر نورپردازی: سعید حاتمی، مسترینگ: م. ه. عزیزاللهی (استودیو روشنا)، طراح پوستر: سودا آذر، مشاور رسانه‌ای: فاطمه شوقی، ساخت تیتراژ و تیزر: مبین نامور، پخش بین‌المللی: کمپانی فرست اسکرین (مهدی مهائی).

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