غار طرنگ در شهرستان بافت، یکی از جلوه‌های کم‌نظیر میراث طبیعی استان کرمان است که با ساختار زمین‌شناختی منحصربه‌فرد، تالارها و دالان‌های زیرزمینی، چکیده‌ها و چکنده‌های آهکی و حوضچه‌های آب، چشم‌اندازی متفاوت از شگفتی‌های طبیعت را پیش روی علاقه‌مندان قرار می‌دهد. این غار که در فهرست میراث طبیعی ایران به ثبت ملی رسیده است، از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی شهرستان بافت و یکی از ظرفیت‌های ارزشمند استان برای توسعه طبیعت‌گردی و گردشگری ماجراجویانه به شمار می‌رود. غار طرنگ، افزون بر جذابیت‌های بصری، از منظر زمین‌شناسی و زیست‌بوم طبیعی نیز اهمیت دارد و زیستگاه گونه‌هایی همچون خفاش‌هاست.