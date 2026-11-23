به گزارش میراث آریا به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، متن این پیام به شرح زیر است:

هوالباقی

رضا امیرخانی رفت؛ و مرگش برای من تداعی پرواز دارد. گویی کسی که همواره از مرزهای آشنا عبور می‌کرد و راه‌های نرفته را می‌آزمود، این بار نیز راهی ناشناخته را برگزید.

او انسانی شریف و نویسنده‌ای چیره‌دست و صاحب‌جایگاه در ادبیات معاصر ایران بود؛ با نثری متمایز، ذهنی جست‌وجوگر و شهامت تجربه‌های تازه. از آن دست نویسندگانی که به آسودگیِ تکرار تن نمی‌دادند؛ می‌اندیشیدند، نقد می‌کردند، خطر می‌کردند و از متفاوت دیدن و متفاوت نوشتن نمی‌هراسیدند.

او منتقدی صاحب‌نظر و چهره‌ای اثرگذار در عرصه فرهنگ بود. میهن‌دوستی‌اش نیز از جنس دلبستگی مسئولانه بود؛ ایران برایش نه صرفاً یک جغرافیا، که خانه‌ای برای اندیشیدن، پرسیدن و دل‌نگرانی بود. می‌دانست که دوست داشتن یک سرزمین، گاه بیش از ستایش، به نقد و پرسش نیاز دارد.

بعضی آدم‌ها حتی در رفتن هم شبیه دیگران نیستند؛ پرواز می‌کنند.

یاد و نامش در ادبیات و فرهنگ این سرزمین زنده خواهد ماند.

محمدمهدی عسگرپور

مدیرعامل خانه هنرمندان ایران

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