به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ در نشست با رئیس هیئت کوهنوردی استان هرمزگان، موضوع بررسی و شناسایی مسیر تاریخی کاروان‌رو پنجه‌علی به ایسین را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت شناسایی و مستندسازی مسیرهای تاریخی و ارتباطی استان گفت: مسیرهای کاروان‌رو از جمله شواهد ارزشمند تاریخی هستند که می‌توانند اطلاعات مهمی درباره شیوه‌های ارتباطی، رفت‌وآمد، مبادلات اقتصادی و پیوندهای اجتماعی در دوره‌های گذشته ارائه دهند.

او افزود: در این نشست، ظرفیت‌های مسیر تاریخی پنجه‌علی به ایسین و ضرورت بررسی میدانی، شناسایی ویژگی‌های تاریخی و مستندسازی مستندات و شواهد موجود برای فراهم‌سازی مقدمات ثبت ملی آن بررسی شد.

شهابی با اشاره به ظرفیت همکاری هیئت کوهنوردی استان در شناسایی مسیرهای تاریخی و طبیعت‌گردی اظهار کرد: تعامل میان مجموعه میراث‌فرهنگی و هیئت کوهنوردی می‌تواند در شناسایی، معرفی و حفاظت از مسیرهای تاریخی و تبدیل این ظرفیت‌ها به مقاصد گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی مؤثر باشد.

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