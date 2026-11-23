به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مهلت ثبت‌نام آزمون ورودی دوره جامع فیلم‌سازی داستانی سال ۱۴۰۵ در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که این دوره، فرصتی برای علاقه‌مندان به سینماست تا با ورود به یک مسیر آموزشی نظام‌مند، آموخته‌های خود را تا مرحله تولید فیلم کوتاه تجربه کنند.

دوره جامع فیلم‌سازی داستانی انجمن سینمای جوانان ایران، یکی از مهم‌ترین مسیرهای آموزش تخصصی سینما در کشور است که با ۳۵۰ ساعت آموزش و در قالب کارگاه‌های نظری و عملی، هنرجویان را از آشنایی با مبانی سینما و ایده‌پردازی تا نگارش فیلم‌نامه، کارگردانی و ساخت فیلم کوتاه همراهی می‌کند. این دوره که تنها یک‌بار در سال برگزار می‌شود، در تمامی دفاتر انجمن در سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد و ساختار آموزشی آن با تأکید بر تجربه عملی و تولید اثر سینمایی طراحی شده است.

یکی از ویژگی‌های متمایز این دوره، پیوند آموزش با تجربه عملی فیلم‌سازی است؛ به‌گونه‌ای که هنرجویان پس از گذراندن مراحل آموزشی، پروژه پایانی خود را در قالب ساخت یک فیلم کوتاه داستانی به انجام می‌رسانند. در واقع، مسیر آموزشی انجمن به فراگیری مباحث نظری محدود نمی‌شود و هنرجویان فرصت پیدا می‌کنند نخستین تجربه‌های جدی خود در فیلم‌سازی را از مرحله شکل‌گیری ایده تا تولید اثر پشت سر بگذارند.

گستره فعالیت انجمن در آموزش و پرورش نسل تازه فیلم‌سازان، در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران نیز نمود داشت؛ به‌طوری‌که حدود ۲۵ فیلم‌ساز فیلم‌اولی از هنرجویان و دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران با نخستین آثار خود در بخش‌های اصلی و استعداد نو این رویداد سینمایی حضور داشتند. این حضور، بخشی از ظرفیت آموزشی انجمن و نقش آن در شناسایی و پرورش استعدادهای تازه سینمای ایران را نشان می‌دهد.

شهریه و تسهیلات ثبت‌نام

شهریه دوره جامع فیلم‌سازی داستانی ۳۰ میلیون تومان تعیین شده است که با هدف تسهیل حضور علاقه‌مندان و حمایت از جوانان و خانواده‌ها، در پنج قسط دریافت می‌شود.

شهریه دوره برای هنرجویان خانم با ۱۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود که در صورت پرداخت یک‌جای شهریه، این تخفیف به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این تسهیلات در راستای حمایت از حضور و مشارکت بیشتر بانوان در عرصه فیلم‌سازی و به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن در نظر گرفته شده است.

همچنین هنرجویان آقا نیز در صورت پرداخت یک‌جای شهریه، از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

با توجه به برگزاری سالانه این دوره و فرصت محدود ثبت‌نام، علاقه‌مندان به ورود به دنیای فیلم‌سازی می‌توانند تا ۱۱ آذر ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام در آزمون ورودی اقدام کنند.

آزمون ورودی دوره روز ۱۳ آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و کلاس‌های پذیرفته‌شدگان پس از طی مراحل آزمون و مصاحبه، از اول دی‌ ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی آموزش انجمن سینمای جوانان ایران به نشانی amoozesh.iycs.ir مراجعه کنند یا با دفاتر انجمن در سراسر کشور تماس بگیرند.

انتهای پیام/