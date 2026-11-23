به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید نواداد امروز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ با اشاره به تداوم برنامه‌های آزادسازی عرصه و حریم پایگاه ملی مجموعه پژوهشی و میراث‌فرهنگی ربع رشیدی بیان کرد: در ادامه اقدامات انجام‌شده برای صیانت از محدوده این مجموعه و با همکاری مجتمع علمی و فرهنگی ربع رشیدی، ۴ باب واحد مسکونی در سمت شمال‌غربی محوطه ربع‌رشیدی تملک و آزادسازی شد.



معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه آزادسازی عرصه و حریم آثار تاریخی از الزامات مدیریت و حفاظت اصولی از این محوطه‌هاست، اظهار کرد: وجود مستحدثات و کاربری‌های مسکونی در مجاورت آثار تاریخی، ضرورت برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف مالکیت‌ها و فراهم‌کردن امکان مدیریت منسجم محدوده اثر را دوچندان می‌کند که تملک و آزادسازی املاک واقع در محدوده ربع رشیدی در چارچوب برنامه‌ای پیوسته و با هدف صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه دنبال می‌شود.



او افزود: آزادسازی بخش‌هایی از محدوده پیرامونی ربع رشیدی، زمینه مناسب‌تری برای اجرای برنامه‌های حفاظتی، مدیریت حریم و انجام مطالعات و اقدامات تخصصی مرتبط با این محوطه تاریخی فراهم می‌کند و در ادامه این مسیر، تعیین تکلیف سایر بخش‌های موردنیاز نیز در چارچوب برنامه‌های مصوب پایگاه دنبال خواهد شد.



نواداد خاطرنشان کرد: ربع رشیدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های علمی و فرهنگی ایران در دوره ایلخانی، واجد ارزش‌های تاریخی و پژوهشی ویژه‌ای است و حفاظت از آن مستلزم توجه هم‌زمان به ساختار تاریخی مجموعه، عرصه و حریم و بستر پیرامونی آن است. بر همین اساس، آزادسازی املاک در محدوده این اثر را باید بخشی از فرایند بلندمدت حفاظت و سامان‌دهی آن دانست.

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