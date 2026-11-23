به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن پیام وزیر میراث‌فرهنگی آمده است:

«خبر درگذشت رضا امیرخانی، نویسنده توانمند و صاحب‌نام ادبیات معاصر ایران، موجب تاثر و اندوه فراوان شد.

بی‌تردید، آثار ارزشمند و قلم اثرگذار این نویسنده فرهیخته، جایگاهی ماندگار در حافظه فرهنگی و ادبی ایران خواهد داشت و نام او به‌عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار ادبیات داستانی کشور، در یاد و خاطره اهالی فرهنگ و ادب باقی خواهد ماند.

اینجانب ضمن ابراز تاسف و تاثر از این ضایعه، درگذشت این نویسنده گران‌قدر را به خانواده ایشان، جامعه فرهنگی و ادبی کشور، اصحاب قلم و دوستداران آثار وی تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»

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