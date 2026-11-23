به گزارش میراث‌آریا، «دریچه‌ای به زری‌بافی ایران: معرفی پوشاکی فاخر از زربفت، در گنجینه نیاوران» علیرضا برفروشان پژوهشگر پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشکری در همکاری با مجموعه فرهنگی ـ تاریخی نیاوران حاکی از آن است که پوشاک یاد شده واجد ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و فنی در خور توجهی هستند. این لباس‌ها در رویداد تاریخی «جشن‌های ۲۵۰۰ ساله»، توسط ملکه وقت پهلوی استفاده شده‌اند و اکنون در گنجینه کاخ موزه نیاوران نگهداری می‌شوند.

پارچه‌های زربفت این پوشاک به سفارش دربار در سال ۱۳۵۵ خورشیدی در کارگاه زریبافی اداره هنرهای ملی (گروه پژوهشی هنرهای ملی کنونی) تولیدشده‌اند. در این پژوهش مشخص شد فناوری بافت این پارچه‌ها مبتکرانه، غیرمعمول، پیچیده و بسیار زمان‌بر بوده است. در بخش طراحی نقوش پارچه‌ها و همچنین در هم‌رسانی و انطباق نقوش در هنگام دوخت لباس‌ها، اشکالات اصولی وجود دارد؛ اما در مجموع، این پوشاک زیبا و فاخر در زمره آثار شاخص هنر ایران قرار می‌گیرند و حاصل فناوری سنتی موجود در کارگاه زری‌بافی گروه هنرهای ملی در دهه ۵۰ خورشیدی هستند.

همچنین این مقاله گفتاری بر اهمیت پارچه‌های زربفت، ویژگی‌ها، برخی مراکز تولید و نمونه‌هایی از این پارچه‌ها، همراه با تأملی بر ضرورت حفظ این میراث ارزشمند دارد.این مقاله به‌صورت مشترک به قلم علیرضا برفروشان و آتنا یزدانی (تولیدکننده پارچه‌های زربفت)، در شماره هفتم، سال ۱۴۰۵، نشریه «جهان نما» ـ متعلق به مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران ـ انتشار یافته است و از طریق نشانی https://drive.google.com/file/d/۱QtKV۹۷LE۰aoixXtWrwAa۱wnPBjulS۴ig/view?usp=drive_link در دسترس است.

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