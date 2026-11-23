به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی «فن‌شناسی و آسیب‌شناسی پارچه زریفت و معرفی دستگاه خانگی‌سازی زریفت» با حضور پروانه قاسمیان و شهرزاد امین شیرازی اساتید شاخص و با ارائه زهرا تقدس‌نژاد، روح‌الله دهقانی و علی نعیمیایی پژوهشگران این حوزه همراه است.

این نشست، روز سه‌شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۳ الی ۱۵ در محل دانشگاه علم و فرهنگ، سالن کاظمی آشتیانی برگزار می‌شود.

این برنامه به همت گروه هنرهای ملی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با همکاری انجمن طراحی لباس و پارچه و معاونت فناوری و پژوهش دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌شود. حضور علاقه‌مندان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه هنرهای سنتی، حفاظت بافته ها و نساجی در این نشست آزاد است.

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