به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲ آذرماه اظهار کرد: در راستای حفاظت اصولی و صیانت از سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان، عملیات مرمت و بازسازی این اثر به‌طور کامل انجام شده و در حال حاضر مراحل تکمیلی حفاظت فیزیکی و تجهیز آن در دست اجراست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: نصب دوربین‌های مداربسته حرفه‌ای و پیشرفته با قابلیت‌های نظارتی مختلف، به‌منظور افزایش ضریب امنیت و پایش مستمر اثر انجام شده است و در ادامه نیز نصب حفاظ، شیشه نشکن و سایه‌بان در دستور کار قرار دارد که مراحل اجرایی آن در حال تکمیل است.

او با تأکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی صرفاً به مرمت و بازسازی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در کنار اقدامات فنی و حفاظتی، پیگیری‌های حقوقی نیز با جدیت دنبال شده و تشکیل پرونده قضایی و طی مراحل قانونی مرتبط با صیانت از این اثر تاریخی در حال نهایی شدن است.

شریفی خاطرنشان کرد: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، حفاظت همه‌جانبه از آثار تاریخی و فرهنگی ایلام است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، فنی و قانونی، زمینه نگهداری مطلوب و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده را فراهم کنیم.

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