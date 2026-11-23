به گزارش میراث‌آریا، امروز ۲ آذرماه با حضور فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام و باقر عالمی فرماندار شهرستان سیروان، مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم، بر اساس حکمی از سوی فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، وحید درخشنده به‌عنوان سرپرست جدید اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سیروان معرفی شد.

همچنین در این مراسم از خدمات، تلاش‌ها و زحمات روح‌الله نظرنیا، رئیس سابق این اداره، قدردانی به عمل آمد.

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