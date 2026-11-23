به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد تجری دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ در نشست با فرماندار، شهردار و فعالان اجتماعی و حوزه گردشگری شهرستان بابلسر در فرمانداری این شهر، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی اظهار کرد: بابلسر از گذشته یکی از شهرستان‌های دارای ظرفیت و استعداد ویژه در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی بوده است و پیوند گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی با هویت و اقتصاد این شهر، مسئولیت ما را در توجه و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را سنگین‌تر می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه بوم‌گردی در روستاهای مازندران افزود: هدف‌گذاری استان بر این است که هر روستا متناسب با ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، آداب و رسوم، گویش، پوشش و ویژگی‌های بومی خود، از ظرفیت ایجاد بوم‌گردی برخوردار شود؛ چراکه هر روستا می‌تواند با تکیه بر داشته‌های منحصربه‌فرد خود مقصدی جذاب برای گردشگران باشد.

او ادامه داد: در این مسیر، همکاری بخشداران، دهیاران و جوامع محلی اهمیت ویژه‌ای دارد و هرچه مردم محلی مشارکت بیشتری در اقتصاد گردشگری داشته باشند، زمینه پایداری، ثبات و توسعه متوازن این حوزه نیز تقویت خواهد شد. تلاش ما این است که برنامه‌های گردشگری با مشارکت مردم و بر پایه ظرفیت‌های واقعی هر منطقه شکل بگیرد.

تجری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنایع‌دستی مازندران و ضرورت توسعه زیرساخت‌های عرضه محصولات هنرمندان گفت: مازندران با وجود برخورداری از تنوع و کیفیت قابل توجه محصولات صنایع‌دستی، همچنان در برخی شهرستان‌ها از بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی برخوردار نیست و ایجاد این فضاها می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از هنرمندان، رونق اقتصادی و معرفی تولیدات بومی ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه شهرداری‌ها در ایجاد و توسعه بازارچه‌های صنایع‌دستی نقش مهمی دارند، افزود: با تعامل و همفکری مسئولان شهرستانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان فضاهای مناسب شهری را برای عرضه صنایع‌دستی اختصاص داد و بابلسر نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی و همکاری مجموعه مدیریت شهری، در این زمینه به یکی از شهرستان‌های پیشرو تبدیل شود.

او گفت: رویکرد ما این است که گردشگری به‌عنوان یکی از بخش‌های اثرگذار اقتصاد دریامحور، با حمایت از سرمایه‌گذاری، مشارکت جوامع محلی و توسعه فضاهای عرضه محصولات صنایع‌دستی، سهم بیشتری در پویایی اقتصادی بابلسر ایفا کند و زمینه بهره‌مندی پایدار مردم منطقه از ظرفیت‌های گردشگری فراهم شود.

تجری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع مطرح‌شده درباره یکی از بناهای تاریخی شهرستان تأکید کرد: حفظ و حراست از میراث ملموس و ناملموس، یکی از مسئولیت‌های اصلی و بنیادین وزارت میراث‌فرهنگی است و آثار تاریخی و فرهنگی که از نسل‌های گذشته به ما رسیده‌اند، باید با مسئولیت‌پذیری و اهتمام جدی برای آیندگان حفظ شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی، مسئولیتی فراتر از وظایف اداری است و نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی، فعالان اجتماعی و فرهنگی و همه دغدغه‌مندان میراث‌فرهنگی است.امیدواریم با همفکری و تعامل مجموعه مسئولان شهرستان و همراهی فعالان این حوزه، موضوع مطرح‌شده به نتیجه‌ای مناسب و در راستای حفظ ارزش‌های میراثی منجر شود.

تعیین تکلیف پروژه‌های مرتبط با میراث تاریخی بابلسر با حفظ حقوق میراثی و منافع عمومی پیگیری می‌شود

قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی شهرستان گفت: حفاظت و احیای بناهای تاریخی بابلسر نیازمند ورود جدی دستگاه‌های متولی، همراهی فعالان اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران مسئولیت‌پذیر است.

او با اشاره به وضعیت سه بنای تاریخی در محوطه شیلات اظهار کرد: برخی از این ساختمان‌ها به‌دلیل فرسودگی، شرایط جوی و گذشت زمان در معرض تخریب قرار گرفته بودند که با ورود بخش خصوصی و همراهی مجموعه‌های مرتبط، زمینه مرمت و احیای تعدادی از این بناها فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که یکی از بناها با مشارکت یک سرمایه‌گذار برای تبدیل به موزه و بنای دیگر نیز با هدف ایجاد مجموعه پذیرایی و کمک به اقتصاد شهرستان در مسیر مرمت و بازسازی قرار گرفته است.

ولی‌زاده با انتقاد از کم‌توجهی‌های گذشته به برخی بناهای تاریخی، افزود: ساختمان شهربانی از جمله بناهایی بود که در معرض آسیب جدی قرار داشت و در صورت ورود نکردن فعالان اجتماعی، دغدغه‌مندان میراث‌فرهنگی و دستگاه‌های مسئول، ممکن بود بخش‌های بیشتری از آن تخریب شود. حفاظت از آثار تاریخی وظیفه دستگاه متولی است و باید با جدیت و مسئولیت‌پذیری دنبال شود.

فرماندار بابلسر با اشاره به ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان گفت: بابلسر از هنرمندان و فعالان توانمند صنایع‌دستی برخوردار است و فرمانداری با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط، از برپایی نمایشگاه‌های فصلی و ایجاد سازه‌ها و فضاهای عرضه محصولات صنایع‌دستی حمایت می‌کند تا زمینه رونق اقتصادی و معرفی تولیدات هنرمندان فراهم شود.

او همچنین با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بیان کرد: امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، از رویکردهای جدی شهرستان است و بابلسر آمادگی دارد در حوزه گردشگری شهری و روستایی، با تسهیل امور و حمایت‌های لازم، زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران را فراهم کند.

ولی‌زاده در ادامه با اشاره به موضوع اخیر مربوط به یکی از پروژه‌های مورد بحث در حوزه میراث‌فرهنگی شهرستان، اظهار کرد: در این زمینه لازم است ابتدا دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان اجتماعی و بخش خصوصی شنیده شود و سپس با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی و مسئولان مربوطه، موضوع به‌صورت تخصصی بررسی و برای آن راهکار مناسب اتخاذ شود.

فرماندار بابلسر تأکید کرد: با توجه به حساسیت‌های موجود و ضرورت حفظ میراث تاریخی شهرستان، این موضوع تا تعیین تکلیف نهایی در چارچوب ضوابط و مقررات پیگیری خواهد شد و در صورت لزوم، از ظرفیت قانونی شورای تأمین شهرستان نیز استفاده می‌کنیم تا از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود. البته تلاش ما این است که با گفت‌وگو، تعامل و مذاکره با سرمایه‌گذار، موضوع در فضایی آرام و سازنده به نتیجه برسد.

صیانت از بافت میراثی شهر نیازمند بازنگری در پرونده‌های ساخت‌وساز است

مجید صیادیان شهردار بابلسر نیز در این جلسه با تشریح روند حقوقی و اداری یکی از پرونده‌های ساخت‌وساز در محدوده بافت میراثی این شهر، بر ضرورت توجه به ملاحظات حفاظتی و بررسی پرونده‌های مشابه با هدف صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی شهر تأکید کرد.

او با اشاره به سابقه این پرونده اظهار کرد: توافق اولیه این موضوع در سال ۱۳۸۴ انجام شده بود و در پی آن، موضوع مجوزهای مربوطه در مراحل بعدی دنبال شد. همچنین در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، بنا به درخواست مالک و پیگیری موضوع از مسیرهای فنی و قانونی، پرونده مجدداً به جریان افتاد و در سال ۱۳۹۰ پروانه صادر شد که این پروانه در سال ۱۳۹۶ نیز اصلاح شد.

صیادیان افزود: در ادامه، مالک برای تمدید پروانه مراجعه کرد، اما با توجه به ملاحظات موجود و شرایط مرتبط با محدوده، با تمدید آن مخالفت شد. پس از این موضوع، مالک از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری حقوقی انجام داد و شهرداری نیز دفاعیات خود را در این روند ارائه کرد.

شهردار بابلسر با اشاره به استنادهای مطرح‌شده در رسیدگی قضایی، از جمله مصوبات کمیسیون ماده ۵ و تأییدات صورت‌گرفته در دوره‌های گذشته، بیان کرد: در سال ۱۳۹۷ و در پی حساسیت‌ها و واکنش‌های اجتماعی نسبت به ساخت‌وساز در این محدوده، توافقی برای احداث بنا در سه طبقه انجام شد و خروجی نظام مهندسی نیز اخذ شد، اما در ادامه مالک از پیگیری و تمدید پروانه منصرف شد.

او ادامه داد: شهرداری اعتراضات و دفاعیات خود را در روند رسیدگی ارائه کرده و اکنون باید منتظر نتیجه نهایی بررسی‌های حقوقی بود.

صیادیان با تأکید بر اینکه این موضوع محدود به یک پلاک نیست، گفت: پرونده‌های مشابه دیگری نیز در محدوده‌های دارای ارزش میراثی وجود دارد که با سوابق مصوبات کمیسیون ماده ۵ و تأییدات دوره‌های گذشته همراه هستند. لازم است با همفکری دستگاه‌های مرتبط و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه صیانت از بافت‌های ارزشمند شهری فراهم شود.

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