به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل شهرزاد روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از محوطه تاریخی سنگ‌نگاره‌های دهتل شهرستان بستک اظهار کرد: این محدوده از جمله عرصه‌های بسیار ارزشمند تاریخی و باستان‌شناختی استان هرمزگان است که شواهد و آثار به‌جامانده در آن، امکان مطالعه و بررسی توالی زیست انسانی در دوره‌های مختلف تاریخی را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این محوطه با مجموعه‌ای از شواهد تاریخی مواجه هستیم که از دوره‌های کهن آغاز می‌شود و در ادامه، آثار و ابزارهای ساخته دست انسان و سپس نقوش و نگاره‌های ایجادشده بر سطح سنگ‌ها را دربرمی‌گیرد. این تنوع آثار، بیانگر حضور و فعالیت انسان در دوره‌های مختلف و نشان‌دهنده اهمیت این منطقه در مطالعات مربوط به تاریخ سکونت و زیست انسان در جنوب ایران است.

او با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر این محوطه بیان کرد: دهتل تنها یک مجموعه سنگ‌نگاره نیست، بلکه محدوده‌ای گسترده با ارزش‌های چندلایه تاریخی و باستان‌شناختی است که می‌تواند اطلاعات قابل‌توجهی درباره شیوه زندگی، ابزارسازی، باورها و فعالیت‌های جوامع انسانی در دوره‌های مختلف در اختیار پژوهشگران قرار دهد. از این رو، ضرورت دارد این محوطه با رویکردی علمی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

شهرزاد بیان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی ما، انجام مطالعات دقیق برای شناسایی و حدنگاری عرصه و حریم این مجموعه است تا بتوانیم محدوده‌های دارای آثار شاخص و منحصربه‌فرد را به‌صورت ویژه شناسایی و برای حفاظت از آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم. همچنین سایر بخش‌های واجد ارزش این پهنه تاریخی نیز باید در چارچوب یک پرونده جامع و با رویکرد ثبت در فهرست میراث جهانی مورد بررسی قرار گیرند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با بیان اینکه مطالعات و بررسی‌های اولیه در این محدوده در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در گام نخست باید شناخت جامعی از گستره محوطه، پراکندگی آثار و ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن به دست آوریم. پس از آن، با انجام مطالعات و کاوش‌های باستان‌شناختی در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی، امکان بررسی لایه‌های زیرین و دستیابی به شواهد بیشتری از سکونتگاه‌های انسانی این منطقه فراهم خواهد شد. این مطالعات می‌تواند به شناخت دقیق‌تر پیشینه تاریخی دهتل و جایگاه آن در مطالعات باستان‌شناسی جنوب کشور کمک کند.

او با تأکید بر پیوند حفاظت از میراث تاریخی و توسعه گردشگری گفت: چنین محوطه‌هایی علاوه بر ارزش علمی و پژوهشی، از ظرفیت بالایی برای تبدیل‌شدن به مقصد گردشگری فرهنگی و تاریخی برخوردارند. با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان زمینه حضور تورهای تخصصی و گردشگران علاقه‌مند به تاریخ و باستان‌شناسی را فراهم کرد تا بازدیدکنندگان ضمن آشنایی نزدیک با این میراث کهن، با پیشینه حضور انسان در این بخش از استان هرمزگان نیز آشنا شوند.

شهرزاد تصریح کرد: معرفی این ظرفیت در سطح ملی و بین‌المللی، علاوه بر کمک به حفاظت و صیانت از آثار، می‌تواند زمینه رونق گردشگری شهرستان بستک، تقویت اقتصاد جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالیت‌های مرتبط با گردشگری را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با تدوین برنامه‌ای منسجم، انجام مطالعات تخصصی، مستندسازی علمی، تعیین عرصه و حریم و فراهم‌کردن زیرساخت‌های حفاظتی، زمینه معرفی شایسته سنگ‌نگاره‌های دهتل در سطح جهانی را فراهم کنیم. این میراث ارزشمند بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی منطقه است و حفاظت از آن، مسئولیتی در قبال نسل‌های آینده و فرصتی برای شناساندن سهم این سرزمین در تاریخ و تمدن بشری به جهانیان محسوب می‌شود.

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