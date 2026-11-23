به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرنام حامد امروز دوم آذرماه ۱۴۰۵ گفت: کارگاه آموزشی گلیم‌بافی به مناسبت هفته بسیج در شهر جعفرآباد با همکاری سپاه ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بیله‌سوار افزود: در این کارگاه ۶۵ نفر از علاقمندان به رشته گلیم‌بافی به صورت رایگان آموزش دیده و توسط اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موفق به دریافت مجوز پروانه تولید انفرادی شدند.

او با اشاره به اینکه مقررگردید این صنعتگران از تسهیلات کم بهره نیز برخوردار شوند، تاکید کرد: همچنین با استقبال علاقمندان از کارگاه‌های آموزشی صنایع دستی، مقرر شد دوره‌های آموزشی سایر رشته‌های صنایع دستی نیز برگزار شود.

حامد ادامه داد: علاوه بر این تعداد ۵۰ نفر هم در مرکز آموزش صنایع‌دستی بیله‌سوار در رشته گلیم‌بافی آموزش دیده‌اند که مجوز پروانه تولید انفرادی این هنرجویان نیز صادر شد.

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