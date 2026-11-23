به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ در دیدار اعضای جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری کردستان اظهار کرد: راهنمایان گردشگری از ارکان اصلی صنعت گردشگری و حلقه ارتباطی میان جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان با گردشگران هستند و نقش مهمی در انتقال فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم و هویت بومی کردستان ایفا می‌کنند.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به فعالیت ۲۰۳ نفر راهنمای گردشگری دارای کارت معتبر در استان افزود: کردستان از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه گردشگری برخوردار است و بهره‌گیری از دانش و تخصص راهنمایان در بخش‌هایی همچون طبیعت‌گردی، اکوتوریسم، گردشگری فرهنگی، باستان‌شناسی و معرفی موزه‌ها، به توسعه و رونق این صنعت کمک می‌کند.



او با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل و مشکلات فعالان این حوزه عنوان کرد: تعامل مستمر با تشکل‌های تخصصی، به شناسایی موانع و اتخاذ تصمیم‌های موثر برای حمایت از راهنمایان گردشگری کمک می‌کند.



وطن‌دوست، پیگیری تسهیلات حمایتی برای راهنمایان گردشگری را از جمله موضوعات مهم دانست و یادآور شد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و در چارچوب ضوابط و مقررات، زمینه حمایت بیشتر از این قشر و تقویت فعالیت‌های حرفه‌ای آنان فراهم شود.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه استفاده از راهنمایان دارای کارت معتبر باید در اجرای تورهای گردشگری مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری باید از توان تخصصی راهنمایان دارای مجوز استفاده کنند تا ضمن ساماندهی فعالیت‌ها، استانداردهای حرفه‌ای خدمات گردشگری نیز ارتقا یابد.



او همچنین بر ضرورت مشارکت راهنمایان در رویدادها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و برنامه‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری استان تاکید کرد و گفت: حضور فعال این افراد در برنامه‌های فرهنگی و گردشگری، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده کردستان و جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.



وطن‌دوست، تقویت همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری را ضروری دانست و بیان کرد: توسعه گردشگری استان نیازمند هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی است و امیدواریم با تعامل و مشارکت تشکل‌های تخصصی، زمینه ارتقای خدمات، توانمندسازی فعالان این حوزه و رونق گردشگری کردستان بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/