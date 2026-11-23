به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی حیدری روز ۲ آذرماه ۱۴۰۵، با اشاره به اینکه پروژه جداره‌سازی و محوطه‌سازی گذر فرهنگی ـ تاریخی مسجد یری پایین زنجان، با اعتبار اولیه ۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است، گفت: این پروژه در سال ۱۴۰۵ از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران و توسط اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در حال اجرا است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اهداف اجرای این طرح ابراز کرد: احیای هویت تاریخی و فرهنگی بافت میانی شهر زنجان، ارتقای کیفیت محیط شهری و تقویت حیات اجتماعی و اقتصادی در محلات مسجد یری بالا و پایین از مهم‌ترین اهداف این پروژه است و این طرح به‌عنوان یکی از مداخلات محرک توسعه در محدوده شرقی بازار سنتی زنجان، نقش مؤثری در بهبود سیمای شهری و احیای ظرفیت‌های تاریخی این محدوده خواهد داشت.

او با تشریح اقدامات پیش‌بینی‌شده در این پروژه گفت: جداره‌سازی و زیباسازی محیطی، کف‌سازی و ساماندهی مسیرهای پیاده، اصلاح تراز معابر، آرام‌سازی ترافیکی، بهبود دسترسی‌ها و ایجاد فضاهای مکث و تعامل اجتماعی از جمله اقدامات اجرایی این طرح است. همچنین استفاده از مبلمان شهری، سکوهای نشیمن، گل‌جای‌ها و نورپردازی متناسب با هویت تاریخی محدوده در برنامه اجرای پروژه قرار دارد.

حیدری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این محدوده تصریح کرد: وجود مساجد تاریخی یری بالا و پایین، تکیه تاریخی مسجد یری پایین، ساباط تاریخی و هتل سنتی ددمان، در کنار ارتباط این محدوده با بازار تاریخی زنجان، امامزاده سید ابراهیم(ع) و کاروانسراهای تاریخی، ظرفیت ارزشمندی برای تبدیل این گذر به محوری فعال در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی و گردشگری فراهم کرده است.

او همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی محدوده اظهار کرد: ثبت تکیه تاریخی مسجد یری پایین در فهرست آثار ملی ایران و قرار گرفتن مرمت این بنای ارزشمند در برنامه کاری میراث فرهنگی استان، فرصت مناسبی برای هم‌افزایی میان اقدامات حفاظتی و برنامه‌های بازآفرینی شهری ایجاد کرده است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه علاوه بر بهبود سیمای شهری و ارتقای ایمنی و سهولت تردد، می‌تواند زمینه مشارکت مالکان در مرمت و احیای بناهای ارزشمند و رونق فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند و در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و احیای هویت تاریخی این بخش از شهر زنجان منجر شود.

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