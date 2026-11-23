به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزانه فرج‌الهی روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، در نخستین نشست هیئت موسس تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: در این نشست، موضوعاتی از جمله جایگاه حقوقی هیئت موسس، وظایف و اختیارات آن براساس آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی کردستان افزود: انتخاب نماینده رسمی هیئت موسس برای انجام مکاتبات اداری و پیگیری مراحل قانونی دریافت موافقت اولیه، بررسی پیش‌نویس اساسنامه و برنامه‌ریزی برای برگزاری مجمع عمومی موسس از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

او عنوان کرد: در این جلسه، فریدون زندی با اتفاق آرای اعضای حاضر، به‌عنوان نماینده رسمی هیئت موسس انتخاب شد تا مکاتبات اداری، تفاهم‌نامه‌ها و مراحل مربوط به دریافت موافقت اولیه را پیگیری کند.



فرج‌الهی با اشاره به بررسی پیش‌نویس اساسنامه تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: متن پیشنهادی اساسنامه در این نشست بررسی و به تایید اعضا رسید و مقرر شد نسخه نهایی برای تصویب به مجمع عمومی موسس ارائه شود.



معاون صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: همچنین فرهاد حامدی، دبیر کارگروه استانی، موظف شد با هماهنگی نماینده هیئت موسس، اقدامات لازم برای تدوین و صدور موافقت اولیه و هماهنگی با روزنامه برای انتشار آگهی برگزاری مجمع عمومی را انجام دهد.



او با اشاره به برنامه‌های فشرده پیش‌رو برای تشکیل و آغاز فعالیت این تشکل گفت: تسریع در انجام مراحل اداری و صدور موافقت اولیه از اولویت‌های این فرآیند است تا زمینه برگزاری مجمع عمومی موسس و آغاز فعالیت رسمی تشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.



فرج‌الهی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست را بررسی پیشنهاد مبالغ ورودی و حق عضویت سالانه و برنامه‌ریزی برای جذب حداکثری فعالان صنایع‌دستی استان عنوان کرد و افزود: در این زمینه، توجه به تنوع جغرافیایی استان و حضور نمایندگان بخش‌های مختلف زنجیره ارزش صنایع‌دستی مورد توجه قرار گرفت.



معاون صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: فراگیری، شفافیت و رعایت توازن حرفه‌ای از اصول مهم در فعالیت تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی کردستان است و تلاش می‌شود با مشارکت حداکثری هنرمندان، تولیدکنندگان و سایر فعالان این حوزه، تشکلی کارآمد و برخوردار از نمایندگی واقعی بدنه حرفه‌ای صنایع‌دستی استان شکل بگیرد.

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