به گزارش خبرنگار میراث آریا در راستای تحقق اهداف طرح ملی محله‌محوری و تداوم رویکرد پاسخگویی بی‌واسطه مسئولان به مردم، روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، پانزدهمین میز خدمت دستگاه‌های اجرایی شهرستان رودبار در فضایی صمیمی و با استقبال پرشور اهالی در مسجد امام حسین (ع) بازار کلورز شهر رستم‌آباد برگزار شد.

این رویداد میدانی که با هدف تقویت مشارکت مدنی، شناسایی مطالبات محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل مسائل محلات طراحی شده است، با حضور وحید پورحضرت فرماندار شهرستان رودبار، عین‌الله عزیزپور، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رودبار و جمعی از مدیران و مقامات ارشد اجرایی شهرستان همراه بود.

حضور رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رودبار در این میز خدمت، فضایی مناسب برای طرح دغدغه‌های شهروندان در حوزه‌های تخصصی سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراهم ساخت.

برپایی میزهای خدمت، گواهی بر عزم جدی دولت برای هم‌افزایی، صیانت از سرمایه‌های اجتماعی و گره‌گشایی میدانی از مشکلات مردم است.

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