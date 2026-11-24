به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ظهر روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵، همزمان با گرامی‌داشت هفته بسیج و اجرای هماهنگ طرح ملی محله‌محوری و حکمرانی محلی در سطح کشور، میز خدمت دستگاه‌های اجرایی با هدف تقویت مشارکت مردم، شناسایی مطالبات محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل مسائل محلات، در مسجد امام رضا(ع) محله کسبخ رشت برگزار شد.

در این رویداد که بر بازتعریف الگوی حکمرانی مشارکتی و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی تمرکز داشت، یوسف سلمان‌خواه مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، به همراه معاونان اداره‌کل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج حضور یافتند و ضمن برپایی میز خدمت، پاسخگوی مطالبات مردمی در حوزه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بودند تا نقش تسهیل‌گر این حوزه‌ها را در زمینه‌سازی توسعه پایدار محله‌محور ایفا کنند.

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