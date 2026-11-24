به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا شایقی گفت: به مناسبت هفته بسیج تاسیسات گردشگری و موزه‌ها در شهرستان اردبیل با شرایط ویژه پذیرای علاقمندان و گردشگران هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردبیل افزود: بر این اساس در مرکز استان علاقمندان و گردشگران می‌توانند به صورت رایگان از موزه‌ها و بناهای تاریخی بازدید کنند.

او تاکید کرد: همچنین با همکاری بخش خصوصی، پل معلق شیشه‌ای هیر در این ایام تخفیف ۵۰ درصدی به بازدیدکنندگان ارائه می‌کند.

شایقی ضمن گرامیداشت هفته بسیج، ادامه داد: شهرستان اردبیل به عنوان مرکز استان در طول ایام سال پذیرای مسافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور است و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران در کنار فراهم کردن شرایط مناسب برای هم‌استانی‌های عزیز در تاسیسات و مناطق گردشگری و تاریخی از مهم‌ترین اهداف ما است.

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