به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن میرزایی روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ در ادامه برنامه بازدیدهای مستمر و پایش ادارات تابعه، از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رودبار، موزه، پایگاه حفاظتی خورگام و محوطه تاریخی خورگام بازدید به عمل آورد.

این بازدید میدانی با هدف بررسی وضعیت نیروی انسانی، شناسایی نیازهای پشتیبانی، تجهیزاتی و حفاظتی، بررسی نحوه بهره‌گیری از منابع و امکانات، رصد مسائل مرتبط با خدمت‌رسانی و همچنین صیانت از محوطه‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در جریان این بازدید، عملکرد اداری و اجرایی اداره شهرستان رودبار را مورد ارزیابی قرار داد و بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای تخصصی و پشتیبانی، تقویت حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های گردشگری منطقه تأکید کرد.

پایش مستمر ادارات و پایگاه‌های شهرستان‌ها، علاوه بر شناسایی چالش‌ها، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر برای تخصیص منابع، بهبود فرایندهای کاری، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، حفاظت بهینه از میراث فرهنگی و تقویت کیفیت ارائه خدمات به مردم را فراهم می‌کند.

در ادامه این سفر کاری، وضعیت موزه رودبار، پایگاه حفاظتی خورگام و محل کاوش باستان‌شناسی خورگام از منظر نیازهای پشتیبانی، تجهیزات حفاظتی، نگهداری از اموال منقول و غیرمنقول فرهنگی‌_تاریخی بررسی شد.

انتهای پیام/