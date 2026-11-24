به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی اکبرپور، روز سه شنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۵ گفت: در مرحله دوم مرمت یخدان تاریخی روستای فرات دامغان، ساماندهی و بهسازی فضای داخلی این بنای ارزشمند تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان افزود: با تکمیل اقدامات حفاظتی و مرمتی انجام‌شده در فاز نخست، شرایط مناسب‌تری برای حفاظت از این اثر تاریخی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری آن فراهم خواهد شد.

او با اشاره به اینکه در فاز دوم، ساماندهی فضای داخلی یخدان با هدف بهبود وضعیت کالبدی، ارتقای شرایط حفاظتی و آماده‌سازی فضا دنبال می‌شود، اظهار کرد: در اجرای عملیات مرمت بناهای تاریخی، رعایت اصول و ضوابط فنی و تخصصی مرمت و استفاده از روش‌ها و مصالح متناسب با ویژگی‌های معماری اثر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تلاش می‌شود اقدامات اجرایی با حفظ هویت تاریخی و ارزش‌های معماری یخدان انجام شود.

اکبرپور تصریح کرد: یخدان‌های تاریخی از جمله سازه‌های ارزشمند معماری سنتی ایران هستند که نشان‌دهنده دانش بومی و هوشمندی گذشتگان در استفاده از شرایط اقلیمی و تأمین نیازهای زندگی بوده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان گفت: حفظ و احیای چنین آثاری علاوه بر صیانت از میراث معماری، فرصتی برای معرفی شیوه‌های زندگی، دانش و مهارت‌های سنتی به نسل امروز فراهم می‌کند.

او همچنین مشارکت و همراهی مردم محلی را یکی از عوامل مؤثر در پیشبرد پروژه‌های مرمتی دانست و گفت: مرمت یخدان تاریخی فرات با پیگیری و همراهی شورای اسلامی و دهیاری روستا و مشارکت اهالی در حال انجام است و این همراهی ارزشمند نشان می‌دهد که مشارکت جوامع محلی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفاظت از میراث فرهنگی داشته باشد.

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