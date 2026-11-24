به گزارش میراث‌آریا، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان، دوشنبه ۳آذر، در نشست تخصصی خبرگان، کارشناسان و احیاگران بافت تاریخی شهر همدان تأکید کرد: جریان‌سازی برای احیاگری در بافت تاریخی حلقه مفقوده ارزشگذاری در شهرسازی نوین است.

محمدرضا اکبری در ادامه گفت: در سه ماه گذشته اتفاقات مثبتی رقم خورد که گفتمان توسعه گردشگری همگانی شده و نگاه بین دستگاه‌ها را به افق تعامل در مقوله مهم گردشگری خیره کرده است بنابراین از این رهگذر می‌توان نهضت احیاگری را هم به درستی پیش برد.

او نظریه توسعه متوازن را با احیاگری در بافت تاریخی متناسب دانست و افزود: چهره‌های سرشناس دانشگاهی و معتمدین فرهنگی با بدنه جامعه ارتباط خوبی دارند که فرصت مناسبی برای راهبری هدف مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در ادامه تصریح کرد: برخی بناهای تاریخی اگر مورد توجه قرار بگیرند شاید به اندازه یک چاه نفت ارزشمند هستند اما مغفول مانده‌اند بنابراین جا دارد کمیته‌های متعدد تخصصی در زمینه مرمت بناهای تاریخی تشکیل شده و کشف ارزشهای مادی و معنوی اهداف جمع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

اکبری خواستار توجه به مؤلفه تشکل گرایی شد و اذعان کرد: چنانچه تشکل تخصصی دراین زمینه ایجاد نکنیم و هدف گذاری‌ها را در چارچوب اساسنامه پایه‌گذاری نکنیم در ادامه راه، هدف از مسیر به انحراف کشیده و یا دچار تغییر سلیقه ها خواهد شد.

او در پایان خواستار ثبت وقایع مربوط به نهضت احیاگری در ساختار جدید تاریخ شفاهی در میراث‌فرهنگی شد و خاطر نشان کرد: دفتر ارتباط میراث‌فرهنگی با دانشگاه‌ها وظیفه دارد در ثبت و ضبط وقایع این چنینی ورود جدی کرده و تجارب ارزنده چهره‌های شاخص و دلسوز حوزه میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان را ماندگار کند.

انتهای پیام/