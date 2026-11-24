به گزارش میراث‌آریا، محمدرضا اکبری، عصر روز دوشنبه ۲ آذر در جمع اعضای شورای اجرایی دبیرخانه تاریخ شفاهی استان همدان گفت: رکن اصلی تاریخ شفاهی، انجام برنامه‌های گفت‌وگومحور با خبرگان و سرآمدان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اساس مطالعات پژوهشی و علمی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به جایگاه تولید محتوا در این حوزه تصریح کرد: تولید محتوای دیجیتال در محیطی تخصصی، توسط تولیدکننده دارای صلاحیت و با نظارت و سرپرستی روابط عمومی داره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان انجام خواهد شد.

اکبری در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌ها و شیوه‌نامه‌های ابلاغی دبیرخانه اصلی وزارتخانه تأکید کرد و خواستار پیگیری و نهادینه‌سازی این موضوع مهم شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: تولید محتوای مصور و مکتوب باید به موازات هم و با دقت و کیفیت مطلوب تهیه شود و تولیدات هر دو حوزه به‌صورت حرفه‌ای آرشیو و طبقه‌بندی شود.

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